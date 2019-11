Edouard Philippe dévoilera ce vendredi la liste des 350 maisons de service au public labellisées "France Service" au 1er janvier 2020. Quatorze sont candidates en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.

Quatorze maisons de services au public labellisées en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges ?

Une maison de service au public dans chaque canton d'ici 2022, c'est la promesse du gouvernement dans la foulée du mouvement des gilets jaunes. Le premier ministre Edouard Philippe annoncera ce vendredi les noms des 350 maisons de service au public labellisées "France Service" dès le 1er janvier 2020 et la création de 50 nouvelles structures sur tout le territoire français. Des maisons "France Service" qui recevront un soutien supplémentaire de l'Etat et sont censées garantir un niveau de service.

Quatorze répondent aux critères demandées

En Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, ce sont quatorze maisons de service au public qui pourraient être labellisées. Elles sont sept en Meurthe-et-Moselle, même chose dans les Vosges, à avoir été proposées par les préfectures. Elles répondent déjà aux exigences du label France Service : cinq jours d'ouverture par semaine, deux personnes présentes pour l'accueil, un panier complet de service, du bureau de poste à Pôle Emploi en passant par les allocations familiales par exemple.

Elles devront monter en gamme

On le sait déjà, toutes ne seront pas labellisées dès le 1er janvier prochain. Pour les préfectures, il faudra ensuite accompagner les maisons de service au public, leur permettre de monter en gamme, sans quoi elles risquent de fermer. A terme, celles qui n'auront pas le label ne recevront plus de financements de l'Etat. Pas d'inquiétude en revanche dans les départements où il y aurait plus de maisons France Service que de cantons, comme c'est le cas dans les Vosges (34 sites pour 17 cantons). Selon la préfecture des Vosges , il n'y aura pas de sélections, de fermetures pour celles qui seraient en trop. De nouvelles structures pourraient même ouvrir dans l'Ouest vosgien.

Aujourd'hui, on compte 18 maisons de services au public en Meurthe-et-Moselle et 22 dans les Vosges, réparties sur 34 points d'accueil.