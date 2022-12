Quatre agents de RTE de Valenciennes licenciés pour être intervenus sur le réseau électrique pendant une grève

"C'est dramatique pour eux, ce sont des vies brisées", réagit au micro de France Bleu Nord Francis Casanova, délégué CGT chez RTE, après le licenciement de quatre de ses collègues de Valenciennes. Ils sont soupçonnés "d'interventions frauduleuses" sur le réseau électrique pendant une grève sur les salaires au printemps dernier. "Ce sont des actions symboliques qui n'ont pas eu d'impact sur l'alimentation", assure le syndicaliste.

Ils ont en fait pris le contrôle à distance et temporairement de postes électriques normalement gérés automatiquement. "Ils avaient les manettes, mais s'ils ne les activent pas, ils ne se passent rien", abonde Francis Casanova. La direction elle parle "d'actes graves" qui "auraient pu entraîner de lourdes conséquences, comme des coupures d'électricité".

Une enquête menée par la DGSI

A la suite de ces faits, la direction a identifié les quatre auteurs. Elle a déposé une plainte contre X à Lille puis a diligenté une enquête interne, qui a abouti ce jeudi à leur licenciement. L'enquête pénale, elle, a pris d'importantes proportions : le parquet de Paris s'est saisi de l'affaire et a chargé la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) de mener l'enquête. Les quatre agents avaient d'ailleurs été placés en garde à vue dans leurs locaux début octobre.

La CGT accuse la direction d'avoir "directement saisi" la DGSI pour ce dossier. "C'est inquiétant que l'Etat mette au service de l'Etat ses services les plus pointus pour faire ça", dénonce Francis Casanova. La direction dément ces accusations, évoquant une "procédure habituelle". "Le but est de faire taire la contestation, de venir sur le terrain pénal, et c'est inquiétant", ajoute le délégué CGT, dénonçant "les proportions hors normes" qu'ont pris cette affaire.

Après la sanction interne, les quatre salariés attendent désormais une éventuelle sanction pénale. Ils sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Paris le 28 février.