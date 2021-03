Quatre anciens GM&S envisagent de réintégrer l'usine de La Souterraine

Entre 2016 et 2017, les salariés de GM&S s'étaient mobilisés pour ne pas "disparaître en silence"

Pour Vincent Labrousse, c'est une suite logique du combat. L'ancien délégué syndical CGT de La Souterraine et trois de ses anciens collègues ont obtenu gain de cause, le 25 mars dernier : le tribunal administratif de Limoges a annulé l'autorisation délivrée pour les licencier, dans le cadre du plan social de 2017. Cette autorisation était indispensable car trois étaient représentants syndicaux et le quatrième, maire d'une commune.

Un possible retour au sein de l'usine

Cette décision judiciaire ouvre la voie à deux options : soit uniquement des indemnités pour licenciement abusif, soit des indemnités et une réintégration au sein de LSI, la nouvelle structure qui a remplacé GM&S. Les quatre hommes prévoient de se réunir cette semaine, pour en discuter... mais tous envisagent clairement la deuxième option. "Même si j'ai retrouvé un emploi pérenne, il a fallu du temps, de l'investissement, des formations pour y arriver, précise Vincent Labrousse. C'était un parcours du combattant. On ne tire pas un trait comme ça sur ce passé et il y a eu des préjudices."

Ce refus de "mettre les choses sous le tapis", dit Vincent Labrousse, ça signifie donc de revenir, peut-être, travailler au sein du sous-traitant. Jean-Marc Ducourtioux, ancien représentant CGT, n'est pas prêt non plus à tourner la page. Depuis trois ans, comme ses collègues, il a été de tous les combats : syndicaux, judiciaires, politiques.

GM&S, c'est "31 ans de ma vie"

Passer de nouveau les grilles blanches de l'usine, "émotionnellement, ça va sans doute faire bizarre", reconnait-il. Pourtant, il a pris la décision dès qu'il a reçu le courrier du tribunal : "j'ai laissé 31 ans de ma vie, là-bas, donc j'ai envie de retrouver ça." D'autant que les propositions d'emplois ne se bousculent pas : après trois ans de chômage, Jean-Marc Ducourtioux a décroché un CDD de six mois.

Surtout, les quatre anciens disposent d'une expérience qui pourrait être utile à LSI. "Quelques marchés pointent le bout de leur nez", indique Vincent Labrousse, et les compétences que possèdent les anciens pourraient être clefs pour la bonne marche de l'usine. Avant de savoir s'ils pourront être réintégrés ou pas, les ex-salariés doivent patienter deux mois : c'est le délai dont dispose LSI pour faire appel de la décision du tribunal administratif de Limoges.