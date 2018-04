L’annonce du plan social et de la fermeture de la papeterie, c’était il y a 4 ans. Depuis, emmenés par la CGT, les ouvriers de relaient tous les jours. 48 mois que ce siège dure, autour d’un stock de pneus, d'une tonnelle et d’un bungalow aménagé en base de vie, raconte Olivier.

On ne fait plus de nuit, parce qu'on est très peu. On fait une faction du matin et une faction de l'après-midi. Il y a toujours quelque chose à faire : le nettoyage du bungalow, des tracts à rédiger, et des réunions un peu partout. On est tous à peu près du même âge et on est très solidaires ; dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème, même chez lui, on va l'aider. C'est les copains d'abord. Il n'y a rien qui nous fait peur. Si les gendarmes viennent, on est prêts à leur rentrer dedans, pour que personne ne vienne démanteler l'usine.