Quatre ans des gilets jaunes : "Le gasoil à 1,40 euros on était tous dans la rue, à 2 euros y'a plus personne"

La nappe jaune de la table du salon de Gérald et Karen, à La Crèche, près de Niort ne trompe pas. "Gilet jaune un jour, gilet jaune toujours", lance Karen. Le couple se retrouve toujours le samedi avec quelques autres "irréductibles" au rond-point de l'Acclameur à Niort. Ils y seront à nouveau, bien sûr, ce 19 novembre pour les quatre ans de ce mouvement social inédit.

Des Deux-Sévriens pour qui le constat est amer. "Ça devient de pire en pire sur l'électricité, le gaz, la bouffe, tout c'est catastrophique", dénonce Gérald, chauffeur routier de bientôt 55 ans. "Je fais presque 230 heures par mois et je gagne à peu près 2900 euros. Ça ne suffit pas. Avec quatre enfants, c'est pas possible. On paie les factures on n'a plus rien après. Tout augmente sauf les salaires. Alors on se prive", poursuit-il.

"Tout augmente sauf les salaires"

Et ne parlez pas des aides du gouvernement à Karen, travailleuse handicapée. "Je travaille 9 heures semaine on nous a supprimé la prime d'activité parce qu'on touche trop. Donc en fait je perds de l'argent à aller travailler", déplore-t-elle. Autour de la table, est également assis Jean-Claude, retraité niortais de 78 ans. Lui aussi est un gilet jaune de la première heure. "Avant je pouvais un peu aider mes enfants, aujourd'hui on ne peut pratiquement plus", regrette-t-il. Entre les courses, le gaz, l'électricité, l'eau... "j'ai une cheminée je viens de faire rentrer un peu de bois. Le bois a augmenté de 40% !".

"Les gens attendent quoi pour nous rejoindre ?"

Et puis il y a le prix des carburants, ce qui les a fait descendre sur les ronds-points il y a quatre ans, "avec les 80 km/h", ajoute Gérald. "Le gasoil à 1,40 euros on était tous sortis dans la rue et maintenant à 2 euros y'a plus personne", s'étonne le chauffeur-routier. "On nous klaxonne, on voit bien que les gens nous soutiennent mais ils attendent quoi pour nous rejoindre ?", s'interroge Karen. La quadragénaire évoque la répression "je pense que ça a fait peur" et le Covid-19 qui a "renfermé les gens chez eux. Il faut réussir à trouver le truc qui les fassent ressortir !".

Ces gilets jaunes deux-sévriens s'attendent à être entre 20 à 30 ce samedi à l'Acclameur à Niort, mais espèrent être encore plus. À Poitiers, le rendez-vous est donné à midi au rond-point d'Auchan Sud.