Quatre communes de la métropole bordelaise ne veulent pas des véhicules en libre-service

À Saint-Vincent-de-Paul, Martignas-sur-Jalle, Blanquefort et Talence, il n'y aura pas de trottinettes, vélos et scooters électriques en septembre prochain. Les quatre communes ne veulent pas de l'expérimentation de Bordeaux métropole, qui veut élargir l'utilisation des véhicules aux 28 villes.

D'ici septembre, Bordeaux métropole souhaite développer les trottinettes, vélos et scooters électriques en libre-service ou free-floating à ses 28 communes. Pour l'instant l'offre n'est disponible qu'à Bordeaux, où 11 opérateurs ont déployé leurs véhicules. En tout on trouve 1000 vélos, 1000 trottinettes et 400 scooters. Il y en aura moins à partir du mois de septembre, puisque six, au maximum, seront retenus. Les candidats avaient jusqu'à ce lundi 16 mai pour se déclarer.

L'objectif est donc de rendre ces moyens de transport accessibles aux autres villes. Mais pour ça il faudra des aménagement et donc accorder des places de stationnement aux engins, pour ne pas qu'ils gênent les autres usagers et se retrouvent n'importe où. D'ici la rentrée, le nombre d'opérateurs va diminuer, pour qu'il n'en reste que deux par catégories. La date limite pour candidater est ce lundi 16 mai.

À Talence, le maire Emmanuel Sallaberry, ne veut pas de cette expérimentation, parce qu'il a déjà des problèmes avec ce type de véhicule, alors qu'ils ne sont pas autorisés dans sa ville. "Il est vrai que pour les communes frontalières de Bordeaux, on peut retrouver des objets mal garés" constate Isabelle Rami, conseillère métropolitaine en charge des mobilités alternatives. Le maire de Talence ne veut pas non plus avoir à dédier des places réservées aux voitures à d'autres moyens de transport. "Qu'est-ce qui m'assure que les usagers vont les mettre dans les bonnes zones ?"s'interroge Emmanuel Sallaberry. Il regrette que l'investissement de la métropole ne se concentre pas sur les V3, les vélos du réseau de Transports Bordeaux Métropole (TBM).