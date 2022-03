Quatre communes du Saint-Lois abandonnent leur projet d'école à cause de la hausse du prix de la construction

C'est un projet en gestation depuis 2016 qui devait voir le jour en 2023-2024. La future école intercommunale de La Barre-de-Semilly, Saint-Pierre-de-Semilly, Saint-André de l'Epine et Saint-Georges d'Elle et le centre de loisirs qui devait y être adossé, ne seront finalement pas construits.

Le projet avait été évalué au départ à cinq millions d'euros, dont deux millions de reste à charge pour les communes. Mais la crise sanitaire et la hausse du prix des matériaux ont engendré une forte augmentation du coût de la construction.

"Il nous fallait débourser _600.000 euros de plus_, répartis sur les quatre communes", explique Loïc Renimel, maire de la Barre-de-Semilly.

Les quatre conseils municipaux ont donc voté de nouveau il y a quelques jours. Deux communes, La Barre-de-Semilly et Saint-Pierre-de-Semilly, ont voté pour la poursuite du projet. Votes défavorables en revanche à Saint-André de l'Epine et Saint-Georges d'Elle.

On ne pouvait pas se permettre d'endetter plus nos communes, qui ont des budgets très serrés,d es dotations de l'Etat qui diminuent chaque année. Financièrement ce n'etait pas possible hormis augmenter les impôts de manière très conséquente, mais vu le coût de la vie, c'tes quelques chose qu'on ne peutpas demander à nos concitoyens, explique Nicolas Tostain, maire de Saint-Georges d'Elle

"Nous ne pouvions pas dépasser le coût prévu au départ. Ca risquait de remettre en cause d'autres projets", assure Gaetan Salagnac, le maire de Saint-André-de-L'Epine.

Impossible de poursuivre un tel chantier à deux, poursuit Loïc Renimel. Le maire de la Barre-de-Semilly dit comprendre ces décisions mais ne cache pas sa déception :

On s'est battu sur ce projet, avec nos partenaires, pour avoir de l'argent. On a quand même obtenu 1,4 million d'euros de l'Etat. Et puis on avait des tas de projets sur la commune, avec par exemple la création d'une Maison d'assistantes maternelles, dans les locaux de l'école actuelle. Et là tout est à revoir.