Quatre Drômois et Ardéchois parmi les 42 milliardaires français

Le PDG de Trigano parmi les quatre nouveaux milliardaires français en 2021

François Feuillet, le PDG de Trigano, qui détient 58% des parts du groupe leader européen des camping-cars et qui emploie près de 1500 personnes en Drôme-Ardèche fait son entrée cette année dans ce palmarès. Sa fortune est estimée à 1 miilliard et demi d'euros et il entre directement à la 35e place du classement. François Feuillet, qui en plus d'être le patron de Trigano possède selon le magazine Forbes près de 10 hectares de vignes de grands crus. Juste derrière, à la 37 e place, le Drômois Norbert Dentressangle et sa famille qui ont revendu leur groupe de transports en 2015 , leur fortune est estimée à 1,3 milliards. Les deux autres apparaissent régulièrement dans ce classement. L'Ardéchois Marc Ladreit de Lacharrière, patron de Fimalac société d'investissement qui intervient dans le divertissement ou les activités immobilières est classé 20e avec un peu plus de 4 milliards et puis Bernard Fraisse occupe le 30e rang de ce classement avec 1,7 milliard d'euros.. Sa société Fareva basée à Tournon est spécialisée dans la sous-traitance pharmaceutique, elle emploie 1250 salariés en Ardèche , plus de 12 mille dans le monde.