Quatre entreprises du nord Franche-Comté vont recevoir 13 millions d'euros du fond Maugis

Le comité Maugis, ou comité de gestion de fonds de revitalisation, annonce ce mercredi avoir sélectionné quatre entreprises du nord Franche-Comté. Ces dernières vont se voir verser près de 13 millions d'euros. Ces sociétés s'engagent à créer de l'emploi, et à investir dans une filière d'avenir, comme l'hydrogène par exemple. D'autres sociétés sont candidates à ce fond Maugis, et d'autres projets doivent encore être étudiés par le comité qui dispose encore d'une enveloppe de 37 millions d'euros.

Les entreprises accompagnées

H2SYS : situé à Belfort, la société conçoit et produit des groupes électrogènes à hydrogène

: situé à Belfort, la société conçoit et produit des groupes électrogènes à hydrogène ISTHY : Basée à Meroux-Moval, l'Institut national du stockage d'hydrogène a projet de créer un centre européen de qualification et de certification des composants et du stockage hydrogène et s'installera à l’Aéroparc de Fontaine

: Basée à Meroux-Moval, l'Institut national du stockage d'hydrogène a projet de créer un centre européen de qualification et de certification des composants et du stockage hydrogène et s'installera à l’Aéroparc de Fontaine Macplus : à Lachapelle-sous-Rougemont, l'entreprise est spécialisée dans les activités de chaudronnerie et de soudage de sous-ensembles en aciers inoxydables et superalliages et dans la conception, la fabrication et le contrôle d’appareils sous pression. Elle a pour ambition de moderniser ses atelier pour s'adapter à l'industrie du futur, et de se doter par exemple de découpes laser.

: à Lachapelle-sous-Rougemont, l'entreprise est spécialisée dans les activités de chaudronnerie et de soudage de sous-ensembles en aciers inoxydables et superalliages et dans la conception, la fabrication et le contrôle d’appareils sous pression. Elle a pour ambition de moderniser ses atelier pour s'adapter à l'industrie du futur, et de se doter par exemple de découpes laser. Faurecia : son site de Bavans va être accompagné financièrement dans le cadre de la diversification de l'entreprise et notamment de la création d’une ligne de production de réservoirs à hydrogène à haute pression.

Des contreparties en échange de financements

Dans un communiqué, le comité rappelle que "l’ensemble de ces accompagnements financiers sera octroyé en contrepartie d’engagements contractuels qui seront suivis sur les cinq prochaines années. Ceux-ci visent essentiellement la création d’emplois pérennes". Le comité se refuse d'ailleurs à révéler les engagements pris, et le montant des financements obtenu par chaque entreprise.

Un fonds crée après le non-respect des engagement de General Electric

Pour rappel, le comité Maugis avait été crée après le non-respect des engagements de General Electric. En effet, le groupe américain avait promis de créer 1000 emplois en France, en échange du rachat des activités énergie d'Alstom, ce que n'a jamais fait GE, mettant même en place plusieurs plans sociaux à Belfort et Bourogne. General Electric a donc versé une pénalité de 50 millions d'euros, une pénalité versée à un comité de gestion de fonds qui s'est réuni pour la première fois le 22 décembre, puis une deuxième fois le 20 janvier. En un mois et demi, plus de 25% du fonds a ainsi été déjà accordé.

La sélection des dossiers se fait en deux temps

Ce comité de gestion est organisé de deux façons : dans un premier temps, un comité composé d'élus, et présidé par Guy Maugis, analyse les dossiers d'entreprises franc-comtoises. Ce comité donne un avis consultatif pour prioriser les différents dossiers. Parmi les critères les plus importants : la capacité à créer de l'emploi et à mettre en place des filières d'avenir. Dans un deuxième temps, le comité de gestion, qui regroupe Solutions Fiducie en qualité de fiduciaire et de PwC en qualité de prestataire technique, va valider l'attribution de ces fonds.

Les comités sont encore amenés à se réunir, d'autres annonces sont ainsi attendues début mars. Il reste ainsi une vingtaine de projets déposés, les entreprises intéressés peuvent encore se porter candidates.