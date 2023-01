Quatre entreprises vont s'installer sur le site des ex-Menuiseries Grégoire en Dordogne

Huit mois après la liquidation judiciaire des Menuiseries Grégoire à Saint-Martial-d'Artenset, et le licenciement de 236 salariés, 80% des locaux de l'ancienne usine ont trouvé repreneur, selon les informations de France Bleu Périgord. Quatre entreprises vont s'y installer, occupant les trois quarts des cinq hectares de bâtiment, sur 27 hectares d'emprise au sol. Un résultat inhabituel, rapide et exemplaire, fruit du gros travail mené main dans la main par le mandataire de justice, la commune, l'état et les collectivités. Pourtant ce n'était pas gagné.

Plomberie, piscine, vin et métallurgie

Lorsque Grégoire ferme et laisse 236 salariés sur le carreau , le 28 avril 2022, le pessimisme est de rigueur. La vallée de l'Isle est déjà bien sinistrée, sans trop de perspective. Pourtant personne ne baisse les bras, et aujourd'hui, il y a de quoi retrouver le sourire.

Quatre entreprises ont acté devant le tribunal de commerce leur envie d'investir les lieux : Ayor, le professionnel de la plomberie à Marsac, un pisciniste installé à Mussidan spécialiste du composite, le vignoble Dubard de Saint-Méard-de-Gurçon qui s'est associé avec des viticulteurs de Bourgogne pour stocker et commercialiser le vin puis peut-être plus tard l'embouteiller sur place, et enfin une entreprise de métallurgie.

"C'est le signe d'une dynamique"

La mairie a investi sur 7000 mètres carré afin de prendre en charge la voirie pour faciliter l'installation des repreneurs. Avec l'objectif dans 10 ans de retrouver plus de 200 salariés sur le site, comme au temps des menuiseries Grégoire : "Ce sont des entreprises locales dans une perspective de développement, et ce qui est intéressant pour nous, c'est cette perspective de création d'emploi, dans le domaine industriel", se réjoui Dominique Leconte, le maire de la commune : "On a perdu tellement d'emplois, il y a eu jusqu'à 750 employés ici. Qu'on ne passe pas par une friche industrielle, c'est le signe d'une dynamique".

Les cessions doivent désormais être actées devant le notaire. Tout devrait avoir été validé en Mars. Une réunion bilan du Plan de sauvegarde de l'emploi des 236 salariés des ex-Grégoire doit se tenir mardi prochain le 17 janvier.