Quatre mairies en grève dans l'Indre et le Cher contre la réforme des retraites.

"De mémoire de maire, c'est inédit" annonce André Laignel, maire d'Issoudun depuis... 46 ans. Autant dire que de la mémoire, il n'en manque pas ! C'est la première fois de sa carrière d'édile qu'il va fermer les portes de l'Hôtel-de-Ville. Il ne sera pas le seul : Corinne Ollivier, maire de Vierzon, Jacques Pallas, maire de Saint-Georges-sur-Arnon et Marie-Christine Baudoin, maire de Saint-Germain-du-Puy feront de même en Berry.

ⓘ Publicité

Par solidarité avec les personnels

Pour justifier cette initiative, les maires mettent d'abord en avant la volonté de soutenir les agents territoriaux et municipaux, dont les métiers sont souvent éreintant : "les agents des voieries, des espaces verts, de la collecte des déchets... Ces métiers sont pénibles physiquement et ils ne se voient pas faire deux ans de plus !" martèle André Laignel. "30% du personnel était gréviste le 19 janvier. Je pense qu'il est important que le mouvement prenne de l'ampleur et c'est aussi pour leur permettre de rejoindre les cortège" justifie Corinne Ollivier.

Les maires veulent aussi dénoncer une réforme qui prévoit de les faire contribuer davantage. "L'électricité augmente de 15%, on paye de l'essence et du gasoil dans les véhicules de la mairie, les frais de fonctionnement augmentent. Je suis très très inquiet pour 2023. On a rogné sur tous les chapitres... mais là on est au bout du bout !" s'énerve Jacques Pallas.

Corinne Ollivier poursuit : "Cette réforme des retraites va également avoir un impact sur les collectivités dans la mesure où le gouvernement nous annonce une augmentation du point de cotisation sur les retraites que paient les collectivités. Donc ca va peser encore un peu plus sur nos budget : à un moment il faut dire stop !"

Dans chacune des mairies fermées, les services d'état civil pourront fonctionner en cas de besoin.

Dans l'Indre et le Cher, plusieurs manifestations sont prévues à l'appel de l'intersyndical : 10h pour Châteauroux et Bourges, 10h et demi pour Vierzon, et 15h pour Issoudun.