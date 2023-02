Quatre manifestations contre la réforme des retraites en Moselle, plus de 8.000 personnes mobilisées

La journée de mobilisation contre la réforme des retraites est pour la première fois organisée en plein week-end, ce samedi 11 février. En Moselle, quatre manifestations sont organisées. Des cortèges sont partis dès 10 heures depuis Metz, Sarrebourg, Sarreguemines et Saint-Avold. Selon les premiers chiffres des syndicats et des autorités, plus de 8.000 personnes ont manifesté en même temps dans le département.

ⓘ Publicité

À Metz, le cortège est parti à 10 heures du parvis de la gare, direction la place Mazelle. Selon la CGT, entre 6.500 et 7.000 personnes ont défilé dans les rues. Le chiffre donné par les autorités n'en est pas très éloigné, avec entre 4.500 et 5.000 manifestants. C'est moins que lors de la troisième manifestation, mardi 7 février, qui avait rassemblé entre 7.500 et 10.000 personnes. La mobilisation a provoqué la fermeture de l'entrée et de la sortie Metz-centre sur l'A31.

Entre 300 et 500 personnes à Saint-Avold

À Saint-Avold, la reporter de France Bleu Lorraine a compté au moins 300 personnes dans les rues du centre-ville, après un départ du cortège depuis le rond-point du Cora. De son côté, la CGT annonce 500 manifestants. Toute l'intersyndicale était présente, avec notamment de nombreux salariés de la chimie, de la métallurgie et des anciens mineurs, qui font des travaux pénibles et trouvent la réforme injuste.

Les manifestants deSaint-Avold sont partis du rond-point du Cora. © Radio France - Louise Joyeux

Une autre manifestation est prévue dans le Pays-Haut ce samedi après-midi, avec un départ à 14 heures de la place du Colonel Darche, à Longwy. Avant même la fin de cette quatrième journée de mobilisation, les syndicats se disent prêts à "mettre la France à l'arrêt", le 7 mars prochain , La prochaine journée de mobilisation est programmée le jeudi 16 février.

Comme partout ailleurs en Moselle, la manifestation s'est élancée à 10 heures à Saint-Avold. © Radio France - Louise Joyeux

Les enfants sont aussi venus avec leurs pancartes dans le cortège. © Radio France - Louise Joyeux