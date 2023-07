Quatre millions d'euros pour rénover le Tennis club de Reims

Le Tennis Club de Reims va faire peau neuve. L'association, qui fête ses 103 ans cette année et qui compte environ 700 adhérents, veut "faire revivre" le lieu, tout en restant fidèle à son patrimoine, ses bâtiments et sa piscine art déco, son "esprit 1920". Une salle de gym, un espace bien-être avec sauna, un hammam, mais aussi des terrains de padel vont voir le jour. C'est pourquoi elle cherche des fonds, auprès de mécènes et de sponsors, pour faire des travaux.

Le Tennis Club de Reims a été fondé en 1920. © Radio France - Marine Protais

Le budget des travaux est de quatre millions d'euros, dont 1,3 million pour la rénovation de la piscine, un million pour le bâtiment principal où sera implanté un espace bien-être, un sauna, un hammam. La rénovation des terrains intérieurs s'élève à un million d'euros. Le reste de cette somme ira au parc Redon et aux terrains extérieurs.

Terrains extérieurs du Tennis club de Reims. © Radio France - Marine Protais

La somme est élevée, "mais il est toujours plus difficile de refaire à l'identique quelque chose d'existant que de repartir de rien du tout", explique le président du Tennis club de Reims. Julien Fauquenoy évoque notamment des canalisations "vieilles de cent ans". Et il souhaite "garder le cachet qui va la renommer du Tennis club de Reims, c'est pour ça que ça vaut aussi cher".

La mairie va financer les travaux à hauteur de 600 000 euros

La mairie de Reims va financer près de la moitié des travaux de rénovation de la piscine. Elle va débloquer 600 000 euros, 200 000 euros par an jusqu'en 2026, pour "contribuer à redonner ses lettres de noblesse à ce site aquatique". En contrepartie, elle exige que le club "s'ouvre à un public plus large", notamment aux jeunes. Et ce sera le cas, promet le club.

Julien Fauquenoy, président du Tennis club de Reims, devant la piscine du club. © Radio France - Marine Protais

Le président du Tennis club de Reims annonce l'ouverture de dix places de stage par semaine de vacances, de la Toussaint à l'été, "pour permettre aux Rémois qui n'auraient pas forcément les moyens de pouvoir venir faire du tennis au club". Ces jeunes pourront donc profiter de la piscine. En revanche, il n'est pas question d'ouvrir le bassin à tous les Rémois.

"Je comprends la polémique" autour de l'accès à la piscine

Julien Fauquenoy estime que son club "n'aurait pas la possibilité d'assurer la sécurité" d'un nombre trop élevé de baigneurs. Mais cette position passe mal auprès de certains Rémois qui ne comprennent pas qu'une partie de leurs impôts serve à rénover une piscine qu'ils ne pourront pas fréquenter.

La piscine du Tennis club de Reims est aujourd'hui réservée à ses adhérents. © Radio France - Marine Protais

Le président du Tennis club dit "comprendre la polémique" mais estime que, "peut-être, leurs enfants pourront s'offrir du tennis, gratuitement, grâce à la mairie. C'est un début !" Julien Fauquenoy appelle ainsi à faire de ce lieu "un pilier d'attractivité du territoire".

Les travaux de rénovation de la piscine du Tennis club de Reims doivent démarrer en octobre 2024. © Radio France - Marine Protais

De son côté, la mairie indique qu'elle n'est "qu'aux prémices des négociations sur la future convention qui sera passée avec le Tennis Club". Et que, de toute façon, les travaux ne commenceront pas avant octobre 2024. Ils vont durer trois ans. Le site restera ouvert pendant le chantier.