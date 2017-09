Quatre ministres attendus à Dijon mardi

Le Premier Ministre Edouard Philippe est attendu à Dijon mardi pour faire des annonces aux travailleurs indépendants. Il sera accompagné de Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics, d'Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, et d'un quatrième membre du gouvernement.

C'est une visite qui mobilise les équipes en charge de la sécurité. Le Premier Ministre Edouard Philippe est attendu à Dijon mardi 5 septembre, pour faire des annonces aux travailleurs indépendants. Il sera accompagné de Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics, d'Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, et d'un quatrième ministre.

RSI, baisse des charges sociales, et statut d'autoentrepreneur

Au programme de cette journée, une visite dans un salon de coiffure dijonnais. La gérante a appris la nouvelle il y a quelques jours seulement, et depuis c'est un peu le branle-bas de combat : " c'est la semaine de la rentrée, on est déjà bien chargés. Il y a les équipes qui viennent vérifier pour la sécurité. Et c'est pas tous les jours qu'on reçoit le Premier Ministre, alors forcément c'est un peu stressant. Mais on va être le plus naturel possible, et surtout j'aimerais pouvoir lui faire passer quelques messages au nom de toute la profession. "

Ces messages, ils concernent le régime social des indépendants (RSI) que le gouvernement envisage de supprimer. Le Premier Ministre devrait également aborder le sujet lors de sa visite à la Chambre des métiers et de l'artisanat un peu plus tard dans la matinée. Les artisans aimeraient aussi une baisse des charges sociales . Mais le gouvernement travaille aussi sur la hausse du plafond du chiffre d'affaire pour les autoentrepreneurs, ce que craignent justement les artisans.