Quatre nounous ont besoin d'aide pour ouvrir une maison des assistantes maternelles à Pau

Quatre béarnaises ont besoin d'aide pour ouvrir une maison des assistantes maternelles à Pau Elles ont lancé une cagnotte en ligne pour pouvoir réaliser leur projet.

Quatre nounous veulent ouvrir une maison des assistantes maternelles à Pau cet été. Mais elles n'arrivent pas à boucler leur budget.

Une cagnotte participative

Audrey Freyer, Anissa Ouadria, Lorie Maysounabe et Marina Philippe, ont entre 20 et 34 ans et toutes travaillent déjà dans le secteur de la petite enfance. Elles veulent maintenant s'associer pour partager leur travail de nounou. L'idée c'est de pouvoir garder plus d'enfants (16 à elles 4), et de s'entraider au quotidien, parce que le métier n'est pas toujours facile. Elles signent le bail de leur maison, aux allées de morlàas mardi mais elles ont besoin de 3 000 euros pour pouvoir boucler leur projet. Elles ont donc lancé une cagnotte participative sur internet. Mais pour le moment, elles n'ont récolté que 455 euros.

Beaucoup de frais, et des subventions qui tardent à arriver

Le problème c'est que pour avoir des subventions, il faut déjà être installé et avoir l'agrément d'assistante maternelle. D'ici là les quatre femmes doivent donc avancer tous les frais, et il y en a beaucoup. Le maître d'oeuvre pour les travaux, les jouets, les lits, et tout l’électroménager indispensable pour garder des enfants à la maison: lave-linge, lave-vaisselle, frigo, micro-onde etc.

Elles aimeraient commencer à accueillir des enfants dès le 1er juillet dans leur maison des assistantes maternelles baptisée "Les bisounours. Pour les aider vous pouvez participer à leur cagnotte en ligne en cliquant ICI. Leur page facebook est ICI.