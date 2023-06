Quatre nouvelles enseignes commerciales d'un coup à Sedan

Le conseil municipal de Sedan a voté ce lundi 26 juin la vente du terrain de l'ancien collège Frénois au groupe troyen Urbaneo pour 350 000 euros. Le promoteur et constructeur immobilier compte y implanter un hôtel 3 étoiles B&B de 70 chambres, un magasin Mr. Bricolage de 3000 mètres carrés, un KFC et un buffet asiatique. Le projet comprend aussi une aire de stationnement, de covoiturage et une station-service avec bornes de recharge pour véhicules électrique

ⓘ Publicité

Cela représente une centaine de créations d'emplois. Le compromis de vente doît être signé d'ici la fin du mois de juin. Le permis de construire doit être délivré d'ici fin septembre, pour une livraison des bâtiments fin 2025.

D'autres chantiers à venir pour le tennis et le cinéma

Autre chantier acté par les élus ce lundi : la démolition de l'ancien garage Renault, fermé depuis 9 ans. Cela libérera 4370 mètres carrés et permettra notamment au cinéma Turenne, situé juste à côté, de s'agrandir et de passer de 3 à 6 salles.

Enfin, des travaux attendus depuis des années ont été votés : la réfection de la toiture du Tennis club qui fuyait sur les terrains.