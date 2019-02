Six personnes interpellées pour avoir forcé la porte du ministère de Benjamin Griveaux

Paris, France

Elles ont entre 22 et 54 ans et sont originaires de région parisienne et du département du Nord : six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue mardi a confirmé le parquet de Paris à l'AFP.

Elles sont soupçonnées d'avoir forcé avec un chariot élévateur l'entrée du ministère de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, le 5 janvier, lors de l'acte 8 des "gilets jaunes". Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement avait été évacué de ses bureaux, situés rue de Grenelle à Paris.

⚡SUIVI - Les images de l'engin de chantier qui a défoncé la porte du ministère tournent sur les réseaux sociaux. Le porte-parole du gouvernement Benjamin #Griveaux a été évacué au moment des faits. (📹NC) pic.twitter.com/8cJyXTdRmf — Brèves de presse (@Brevesdepresse) January 5, 2019

Ces personnes ont été retrouvées grâce à l'exploitation de la vidéo protection, des prélèvements d'empreintes de main et d'ADN et des témoignages.

Cette "attaque inadmissible contre la République" selon ses mots, avait déclenché de vives réactions au sein de la majorité.

Merci aux agents du ministère qui ont été d’un très grand calme et aux forces de l’ordre qui sont intervenues avec courage.

S’attaquer à un ministère, c’est s’attaquer à notre bien commun, la République.

Les auteurs de ces actes inqualifiables sont des ennemis de la démocratie. — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) January 5, 2019

"Honte aux pyromanes de la République", avait tweeté le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, Marc Fesneau, dont les bureaux sont dans le même lieu que ceux de Benjamin Griveaux. "Une fois encore, une extrême violence est venue attaquer la République - ses gardiens, ses représentants, ses symboles (...) Justice sera faite", avait également réagi le président de la République Emmanuel Macron.

De telles intrusions dans un ministère sont très rares rappelle l'AFP. En 1999, des agriculteurs avaient saccagé le bureau de Dominique Voynet au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.