Quatre producteurs mayennais créent Le Champ des Saveurs, un magasin de produits du terroir, à Craon

Ils sont quatre. Deux couples. Florence et Emmanuel Doisneau sont éleveurs de porcs à Pommerieux; Céline et Brice Marsollier sont maraîchers-horticulteurs à Renazé. Habitués de la vente à la ferme, ils ont décidé d'ouvrir un même lieu, où pourraient être présentés des produits du terroir de toutes sortes, viande, légumes, fruits, produits cosmétiques etc... L'idée est venue de Sylvain Cadot, un entrepreneur qui cherchait justement des producteurs pour ouvrir un magasin de produits fermiers. Les deux couples, qui ne se connaissaient pas, se sont lancés.

Déjà quatre embauches

Ca y est, le magasin est quasi prêt. Il devrait ouvrir d'ici fin mars, sur 200 m2, avec espace en libre-service, boucherie, bureau, chambres froides... Et, déjà, le projet est créateur d'emplois. Quatre personnes ont été embauchées, un boucher, une responsable de magasin et deux vendeuses.

Le champ des saveurs, à Craon - Céline Marsollier

Un financement participatif jusque fin février

Pour financer la communication, nécessaire au démarrage et acheter les premiers stocks, les deux couples ont lancé un financement participatif sur la plateforme MiiMOSA. Ceux qui déposent un don, peuvent bénéficier de bons d'achat. Quant aux prix, Céline Marsollier affirme que ce seront les mêmes que ceux pratiqués lors des ventes à la ferme. Mais, ce sont les producteurs eux-mêmes, qui fixeront les prix de leurs produits.