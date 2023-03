Quatre salariés réquisitionnés, les forces de l'ordre sur place à la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher

Les forces de l'ordre, gendarmes mobiles et CRS, sont arrivés sur place à 4h du matin à la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher pour permettre l'entrée sur site de quatre salariés, réquisitionnés jeudi soir. Trois sont opérateurs, et ont dû commencer le travail à 5h, le dernier, chef de quart prenait à 4h30.

D'après la CGT sur place, Il s’agit de 4 salariés chargés de la livraison de kérosène, pour permettre l’approvisionnement des aéroports parisiens, jugés « critiques » selon le ministère de la transition énergétique. "On a des collègues qui ont reçu une réquisition chez eux à leur domicile hier soir, ils ont reçu la gendarmerie à leur domicile devant leurs familles, devant leurs enfants, pour se voir notifier l'obligation de venir travailler ce matin, sous forme de réquisitions. Ils sont réquisitionnés dans le cadre du transfert de jet [kérosène] pour les avions. Ce n'est pas pour les véhicules de secours, pour les urgences, mais bien pour faire voler des avions", explique David Guillemard au micro de Lila Lefebvre.

"On a eu la chance ce matin de voir arriver les CRS et les gendarmes pour nous parquer comme des moutons, et laisser rentrer nos 4 collègues dans l'entreprise", ajoute le délégué CGT chez TotalEnergies.

"On peut pas faire grand chose, on ne comprend pas ce déploiement de force, étant donné que les gens réquisitionnés, on sait qu'ils doivent rentrer, on les aurait laissés entrer, on est pas là pour faire des histoires, on comprend pas ce déploiement de force pour si peu", pointe du doigt David Guillemard. "On a montré depuis le début du conflit que l'entreprise n'est pas bloquée, que tout le monde rentrait, tout le monde sortait de l'entreprise. Il n'y avait aucune raison de voir toutes ces forces de l'ordre ce matin."

Une Assemblée Générale est prévue à 13h. "La grève est reconduite à priori, Ce n'est pas cinq CRS qui vont nous faire arrêter la grève, la raffinerie va pas redémarrer. Le transfert de kérosène va se faire, puis après la grève va continuer tranquillement. Ils auront pris leur kérosène, ils auront plus rien à prendre chez nous donc la grève va se poursuivre tranquillement", explique David Guillemard.