Quatre salariés sur dix ne se voient pas exercer leur métier jusqu'à la retraite, selon une étude

Neuf millions de salariés disent ne pas se sentir capables de tenir au travail jusqu'à la retraite selon une étude de la Dares, le service des statistiques du ministère du Travail. Cette enquête publiée ce jeudi intervient en plein débat au Sénat sur le projet de la réforme des retraites . Elle a été menée en 2019 auprès de 40.000 personnes.

Un sentiment "d'insoutenabilité du travail"

Ce sentiment est prédominant chez les salariés de moins de 30 ans (59%) et chez les femmes qui ont des enfants en bas âge (57%). Il est majoritaire chez les métiers d'ouvriers non qualifiés comme dans le secteur de la manutention ou dans l'industrie, chez les métiers au contact du public comme les caissiers mais aussi dans le domaine hospitalier, infirmières ou aides-soignantes, explique l'étude.

Les conditions de travail accentuent ce sentiment. Si elles sont physiques comme porter des charges lourdes, travailler dans la chaleur, l'humidité ou le bruit, mais aussi psychologiques comme le travail intense ou le conflit de valeurs. Plus d'un salarié sur deux dit ne pas vouloir continuer à exercer son métier jusqu'à la retraite lorsqu'il subit ces deux contraintes.

En revanche, selon le service des statistiques du ministère du Travail, les salariés de plus de 50 ans ont moins ce sentiment d'insoutenabilité au travail (18%). Selon la Dares, cette catégorie de salariés a souvent quitté les postes les plus exposés et ont un horizon plus rapproché de la retraite .

Le statut d'indépendant comme solution ?

Pour dissiper ce sentiment chez les salariés, selon la Dares, il faut les associer aux décisions de l'entreprise, enlever la pression sur leurs épaules. Mais ce qui permet de se projeter plus facilement jusqu'à la retraite c'est d'être indépendant. "Quitter le salariat en devenant indépendant diminue par plus de deux la probabilité de rester dans un travail insoutenable à trois ans d'intervalle", souligne l'étude.

Le statut d'indépendant permet d'allier vie professionnelle et vie personnelle, en dépit d'une durée du travail plus longue, conclut la Dares.