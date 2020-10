Quatre sites de Côte-d'Or vont bénéficier des fonds du plan "France Relance"

Dans le cadre du déploiement de « France Relance », Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie, a salué ce jeudi, à Dijon (21), les 30 premières entreprises régionales lauréates du « Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires », en présence de Fabien Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, et de Marie-Guite Dufay, présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Quatre entreprises sélectionnées en Côte-d'Or

Sur les 30 sites, quatre sont situés en Côte d’Or, un à Chenôve, deux à Ouges et le quatrième à Venarey-les -Laumes. Il s'agit de Neotiss que visite la ministre ce jeudi après-midi

Ces projets, validés conjointement par la préfecture de région et le Conseil régional, sur proposition des industriels et des élus du territoire, représentent près de 20 millions d’euros de subventions d’Etat pour un total de 115 millions d’euros d’investissements productifs à l’échelle de la région. Ils permettront aux entreprises concernées de diversifier leur activité, de moderniser leurs procédés de fabrication et ainsi de pérenniser leur présence en Bourgogne-Franche-Comté. Il s’agit aussi de conforter les emplois d’aujourd’hui et de préparer ceux de demain : plus de 4.000 emplois industriels sont ainsi sécurisés et plus de 550 emplois devraient être créés avec la mise en oeuvre de ces investissements