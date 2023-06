Quatre supermarchés Casino vont changer d'enseigne en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire

Le groupe Casino, dont le siège est situé à Saint Etienne, veut concentrer son activité en Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Auvergne-Rhône-Alpes. Il a donc décidé de vendre 119 de ses super ou hypermarchés à Intermarché.

Quels magasins concernés en Bourgogne ?

La liste des magasins concernés a été présentée ce lundi matin à l'occasion d'un comité central exceptionnel. Selon la CGT (voir notre photo) quatre magasins sont situés en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire, selon la liste publiée par les syndicats, et notamment la CGT. Il s'agit ceux de Dijon Clémenceau et Fontaine-lès-Dijon en Côte-d'Or et Chagny et Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire.

Des syndicats attentifs à la suite pour les salariés

Le groupe Casino emploie 56 000 salariés en France. Si la CGT évoque un "carnage" et "la chute d'un empire" résultant d'une suite d'erreurs stratégiques, le syndicat Force ouvrière promet de son côté d'être attentif sur l'avenir des salariés concernés par ces sessions, essentiellement sur les avantages que ceux-ci sont susceptibles de perdre, car Intermarché est un groupement d'indépendants et n'offre pas les mêmes garanties que Casino.