Tinqueux : quatre tonnes de denrées distribuées à des centaines d'étudiants en difficulté

Il y avait presque autant d'attente à l'extérieur, qu'à l'intérieur du centre Carrefour de Tinqueux (Marne) ce mercredi. Plusieurs centaines d'étudiants sont venus, entre 10h et 18h, récupérer des sacs de nourriture et d'hygiène distribués gratuitement. Une initiative menée par le centre commercial, quelques jours après la collecte organisée à la sortie des caisses qui a permis de récolté quatre tonnes de denrées destinés aux étudiants fragilisés moralement et économiquement par la crise sanitaire.

Après avoir montré sa carte étudiant et son attestation scolaire, Guillaume a ainsi pu récupérer l'équivalent d'une semaine de courses. "Ça fait du bien parce que là je n'ai plus aucun revenu avec la crise, donc c'est très compliqué en ce moment", reconnaît l'étudiant de 21 ans. "Je suis surpris de voir qu'il y a autant de monde, souvent on pense que l'on est seul dans cette situation et là on s'aperçoit que non", témoigne Karen, 19 ans.

Dès 10h, ils étaient déjà plusieurs dizaines à faire la queue devant le centre commercial © Radio France - Stéphane Maggiolini

En tout, ce sont 1.000 sacs qui ont été préparé par les équipes du centre, 500 alimentaires et 500 autres remplis de produits d'hygiènes. En plus de cette distribution, les étudiants ont pu échanger avec les représentants de quatre associations venus spécialement pour proposer leurs aides et activités.