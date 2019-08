Quatre-vingt-dix Creusois à la mer avec le Secours Populaire

La Tranche-sur-Mer, France

Pour le dernier week-end d'août, le Secours Populaire organise un voyage au bord de la mer pour quatre-vingt-dix Creusois qui n'ont pas les moyens de partir en vacances.

L'occasion de voir la mer

Des familles, des enfants et des personnes seules ont pris le bus ce vendredi matin tôt en direction de la Vendée. Accompagnés par sept bénévoles, ils profitent de la plage et et de la mer jusqu'à samedi à la Tranche-sur-Mer. L'occasion pour eux de découvrir l'océan et de se vider la tête avant la fin des vacances. Il s'agit de la dernière action de l'été pour l'association creusoise.