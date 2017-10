Que faire pour lutter contre le gaspillage alimentaire ?

Le 16 octobre est la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Le gaspillage agace mais il coûte aussi chaque année 12 à 20 milliards d'euros en France.

10 millions de tonnes de denrées alimentaires partent à la poubelle chaque année en France. Soit 50 kg à 70 kg jetés par foyer, selon la Banque alimentaire. Quelques gestes sont faciles à adopter pour lutter chacun à son niveau contre le gaspillage.

Quelques astuces de Marseillais pour lutter contre le gaspillage alimentaire Copier

Des solutions pour la grande distribution

Depuis 2016, les grandes surfaces n'ont plus le droit de rendre impropres à la consommation leurs produits invendus et doivent lier des partenariats avec des associations caritatives. Dans les Bouches-du-Rhône, plus d'un tiers des dons de denrées reçus par la Banque alimentaire proviennent des grandes et moyennes surfaces.

Des solutions de revalorisation des déchets alimentaires se sont également multipliées. La Start-up Eqosphère propose par exemple aux industriels de trouver pour eux des solutions pour moins mettre à la poubelle. «Un kilo de carotte séchée par exemple, ça fait 500g de matière sèche dont on peut extraire dont on peut extraire jusqu'à 400g de pigment de coloration naturelle qui viennent se substituer aux composantes chimiques des cosmétiques», explique Xavier Corval, fondateur d'Eqosphère.