Que faut-il attendre de la visite du Premier Ministre à Dijon ?

Edouard Philippe, le Premier Ministre est en visite à Dijon ce mardi, en compagnie de trois autres membres du gouvernement. Il va recevoir la médaille de la Ville, visiter un salon de coiffure, mais surtout faire des annonces aux travailleurs indépendants.

Quatre membres du gouvernement viennent en visite à Dijon ce mardi. Le Premier Ministre Edouard Philippe, sera accompagné de la ministre de la santé Agnès Buzyn, du ministre de l'action et des comptes publics Gérald Darmanin et de Benjamin Griveaux, secrétaire d'état auprès du ministre de l'économie et des finances.

Mardi matin, Edouard Philippe recevra la médaille de la Ville à la mairie. Il ira ensuite faire un tour au salon de coiffure Roosevelt, avant de se rendre à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Côte-d'Or.

C'est là qu'il doit faire des annonces concernant les travailleurs indépendants. Il devrait par exemple annoncer la fin du régime social indépendant ( RSI), ce qui inquiète certains artisans qui craignent de voir leurs charges augmenter de 20 à 30 % en repassant au régime général. . Le Premier Ministre doit justement annoncer une baisse des cotisations famille et maladie pour compenser la hausse de la CSG DE 1,7 points. Enfin, il devrait doubler le plafonnement du chiffre d'affaire des micro-entreprises. Ça devrait permettre aux autoentrepreneurs de gagner plus, tout en conservant leur statut. Mais ça inquiète les artisans qui ne bénéficient pas de ce statut, et qui craignent la concurrence.