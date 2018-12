Que peuvent devenir les friches Thomé-Génot et Val-Thomé de Nouzonville ?

Les premières études de reconversion des friches Thomé-Génot et Val-Thomé à Nouzonville ont été rendues. Il s'agit de voir ce que peuvent devenir les 7,5 hectares de terrains et bâtiments industriels situés en plein coeur de ville.

Nouzonville, France

De part et d'autre de la ligne de chemin de fer, les 7 hectares et demi de terrain et de bâtiments industriels sont à l'abandon depuis 1998 pour l'ancienne aciérie Val-Thomé en bordure de Meuse, et depuis 2007 pour l'usine Thomé-Génot voisine de la gare.

C'est un espace à l'entrée de ville qui est aujourd'hui totalement clos et totalement inaccessible aux habitants et aux aménagements de la ville" - Florian Lecoultre, maire de Nouzonville

En février dernier, la communauté d'agglomération Ardenne Métropole lançait des études sur la reconversion de ces friches. Les cabinets Citadia Conseil, EVEN Conseil et TPF ingénierie viennent de rendre leur rapport qui présente les aménagements possibles sur ces terrains qui sont les seules réserves foncières disponibles pour la commune.

Cette réhabilitation se veut le symbole d'une renaissance pour cette commune encore très marquée aujourd'hui par la fermeture des deux usines.

Le plan du projet de reconversion des friches de Nouzonville - Ardenne Métropole/ Citadia Conseil/EVEN Conseil/TPF Ingénierie

Le champs des possibles

Côté Meuse, en zone rouge pour les inondations, l'idée est d'aménager une promenade, une halte pour les camping-car qui fait cruellement défaut dans cette commune située à l'entrée de la Vallée de la Meuse, et, pourquoi, pas une guinguette et des équipements sportifs.

Côté ville, les pistes consistent à détruire une partie des bâtiments. La réhabilitation consisterait à implanter des logements ainsi que des locaux pour les artisans. Le coeur de l'ancienne usine métallurgique Thomé-Génot, le bâtiment le plus haut où se trouvaient les presses et surnommé "la cathédrale" serait conservée. Elle pourrait devenir une halle polyvalente qui accueillerait des concerts, un marché et autres animations.

Projet de réhabilitation des friches de Nouzonville : avant/après - Ardenne Métropole/ Citadia Conseil/EVEN Conseil/TPF Ingénierie

Le chemin sera long

Avant que ces aménagements ne voient le jour, il faudra compter 8, 9, peut-être 10 ans. Car il faut encore au moins deux ans pour mener les études de sol avant de procéder à la dépollution de ces terres où se trouvent des métaux lourds. L'autre inconnue concerne le coût de cette dépollution.

Pour les travaux d'aménagement qui suivront, le budget s'élève à 10 millions d'euros.