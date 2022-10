Que prévoit le plan de sobriété énergétique dans les stations de ski de Savoie et Haute-Savoie ?

Remontées mécaniques plus lentes, piscines plus fraîches, salle de restaurant à 19 degrés : cet hiver, les vacanciers aussi seront concernés par le plan de sobriété énergétique présenté jeudi. Principales mesures pour les stations de ski : éco-conduire les remontées mécaniques et optimiser la production de neige de culture, avec comme objectif de réduire de 10% la consommation électrique des domaines skiables.

20% moins vite pour les remontées mécaniques, c'est 20% de consommation en moins

"On va proposer d'adapter la vitesse des remontées mécaniques en fonction de la fréquentation", a annoncé Alexandre Maulin, président des domaines skiables de France (DSF), lors de la présentation du plan sobriété énergétique par le gouvernement. "A 9h, il y a tous les cours qui partent : pendant un quart d'heure, vingt minutes, on va être à pleine vitesse", a-t-il détaillé, "dès qu'on aura évacué la file d'attente, on va retomber à 4m/seconde; 20% moins vite, c'est 20% de consommation en moins".

Les professionnels des domaines skiables ont aussi annoncé vouloir produire moins de neige artificielle, deuxième poste de consommation électrique (25%). "II ne sert à rien de produire trop de neige à des endroits où on se retrouve au mois de mai avec de la neige qui tarde à fondre, c'est de la sur-qualité et cela ne présente pas d'intérêt", a également expliqué Laurent Reynaud, délégué général de DSF à France Bleu Pays de Savoie.

19 degrés dans sa chambre à l'hôtel

Après sa journée de ski, le vacancier qui rentrera à l'hôtel sera invité à régler la température de sa chambre à 19 degrés, la même qu'il retrouvera dans les cafés et restaurants. S'il désire faire un plongeon dans la piscine de l'établissement, la température aura été baissée d'un degré. Quant aux 600.000 curistes annuels au niveau national, ils devront aussi faire avec un degré de moins lors des soins et seront invités à économiser serviettes et draps de bain.

Attention aussi avant de réserver son prochain séjour : "nous fonctionnons huit à neuf mois en moyenne dans l'année et nous pensons que nous pouvons avancer la date de fermeture d'une semaine dans la plupart de stations thermales et retarder de la même façon la date d'ouverture, de sorte à gagner une ou deux semaines sur des périodes très énergivores", a expliqué Claude-Eugène Bouvier du conseil national des établissements thermaux.