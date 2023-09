Que vont devenir les occupants des mobil-home de ce camping de Dordogne placé en liquidation judiciaire ?

L'établissement a fermé ses portes du jour au lendemain, ou presque. Le jeudi 30 août dernier, "Le Caminel" à Sarlat (Dordogne) a été placé en liquidation judiciaire à cause de difficultés financières. Un panneau "camping définitivement fermé le dimanche 3 septembre" a été collé à l'entrée, sur l'accueil et sur la porte du bar. Tous les vacanciers qui avaient prévu de passer quelques jours dans le Sarladais ont été avertis que leur séjour était annulé. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais certains vacanciers sont propriétaires de leur mobil-home et d'autres y vivent à l'année.

Ces propriétaires n'ont pas été prévenus plus tôt. Le 30 août, ils ont reçu un mail ou un SMS de quelques lignes de la part des gérants qui indiquait que l'entreprise était liquidée et que le camping fermait ses portes. : "le mandataire et le liquidateur judiciaire prendront contact avec tous les propriétaires". Mais depuis, plus de nouvelles. Certains n'ont pas du tout été mis au courant, la nouvelle s'est surtout répandue sur les réseaux sociaux et sur Facebook.

Les propriétaires de mobil-home démunis

Les propriétaires de mobil-home ont dû appeler leurs clients pour annuler les séjours. Jocelyne loge dans un mobil-home du camping et elle en possède quatre autres qu'elle met en location "On avait des locataires pour tout le mois de septembre et une partie du mois d'octobre ! Tous les week-ends étaient loués ! Vous vous rendez-compte de tout ce que l'on a perdu ?" s'agace la propriétaire. Myriam, une voisine, a dû rembourser 2.000 € à des clients qui avaient prévu de venir entre septembre et octobre. Même problématique pour tous les autres propriétaires éparpillés aux quatre coins de la France qui ont pour certains confiés la gérance de leur mobile-home au camping.

L'eau courante coupée pendant plus de deux jours

Depuis le 3 septembre, tout est complètement fermé. Le compteur d'eau a même été coupé sur le site, seul le courant est resté. Une petite dizaine de propriétaires habitent encore sur place. Ils ont dû faire sans eau courante pendant deux jours et demi : "Regardez les seaux ! On est allé chercher de l'eau dans la piscine du camping ! Ne serait-ce que pour la chasse d'eau des toilettes". Impossible donc de prendre une douche, en pleine chaleur. Il fallait donc faire avec les moyens du bord : "avec des lingettes. Comment vouliez-vous que je fasse ?" se rappelle Sylviane, cette Nordiste originaire de Roubaix, proriétaire d'un mobil-home depuis plusieurs années, dans lequel elle vient régulièrement. L'eau est revenue au robinet après plus de deux jours de coupure. "Nous avons appuyé la demande pour que l'eau soit immédiatement rétablie" explique le maire de Sarlat, Jean-Jacques de Peretti.

Sylviane a dû faire avec les moyens du bord pendant la coupure d'eau. © Radio France - Thibault Delmarle

Les propriétaires peuvent rester, mais jusqu'à quand ?

En revanche, Jonathan habite ici à l'année. Pour lui, il n'est pas question de mettre en location son mobil-home, c'est sa maison. Il y habite depuis trois ans et n'avait nul-part où aller au moment de la fermeture "je reste ici le temps de trouver quelque chose d'autre parce qu'il n'y a pas d'avenir pour l'instant ici". Il explique qu'il n'a pas été directement prévenu de cette fermeture. Il espère que sa recherche de logement entamée avant la fermeture du site va bientôt aboutir.

Un conflit familial entre les gérants et le propriétaire

Cette liquidation judiciaire intervient sur fond de conflit familial entre le propriétaire du camping et son fils, le gérant. Jusqu'au début de l'année 2023, le père exploitait son camping. Il a remis la gérance à son fils et la compagne de ce dernier pour lever le pied. C'est depuis cette passation que le conflit à commencer en raison d'une problématique financière. Les gérants se disent victimes d'une situation financière dont ils ne sont pas responsables. Ce jeudi 7 septembre, le couple de gérants a rencontré le mandataire chargé de la liquidation à Périgueux. Selon eux, ils remettront les clés du camping la semaine prochaine. Le propriétaire du site, le père, pourra les récupérer par l'intermédiaire de son avocat. Le père pourra de nouveau exploiter le site.

"Il faut les accompagner et regarder dans quelles conditions les propriétaires peuvent rester. Nos services sont sur place, ils ont déjà pris contact et nous avons également pris contact avec les services de l'État afin que tout reste dans des conditions acceptables, le temps que soit solutionné le problème de la liquidation judiciaire", précise Jean-Jacques de Peretti.

Les propriétaires, qui payent un loyer annuel, pourront donc au moins temporairement rester sur place. En revanche, la reprise de l'activité commerciale n'est pas à l'ordre du jour. D'autres procédures judiciaires pourrait suivre avant un retour l'activité.