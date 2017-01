Quel avenir pour l'usine Whirlpool à Amiens ?

Carlos Ramos, le nouveau directeur de l'usine Whirlpool à Amiens est arrivé. Le dirigeant a rencontré les organisations syndicales ce lundi. Les perspectives d'avenir sont toujours floues pour le dernier site français du géant de l'électroménager. Les 290 salariés sont inquiets.

À Amiens, dans l'usine Whirlpool, n°1 mondial de l'électroménager, les syndicats ont rencontré ce lundi, lors d'un Comité d'Entreprise, le nouveau directeur du site : Carlos Ramos, ancien dirigeant d'une entreprise Indesit en Turquie. L’entreprise Indesit, a été récemment rachetée par Whirlpool justement. Les salariés en Picardie craignent donc d'être victimes de futures réorganisations. L'usine d'Amiens produit plus de 1.300 sèche-linge par jour.

"Nous sommes très inquiets pour l'avenir du site industriel d'Amiens" Partager le son sur : Copier

290 salariés travaillent dans l'usine Whirlpool avec près de 250 intérimaires. D'après Cécile Delpirou, représentante CFE-CGC dans l'usine, plusieurs indices peuvent faire penser à une fermeture du site dans les prochains mois. "Il y a d'abord le départ historique de Raphaël Delrue, directeur historique du site et amiénois d'origine. Lui a toujours dit qu'il ne fermera pas l'usine d'Amiens. Ensuite, il y a des gens que l'on remplace chez nous par des CDD alors que ce sont des postes permanents" explique Cécile Delpirou, représentante CFE-CGC dans l'entreprise. "Très concrètement, nous sommes très inquiets pour l'avenir du site industriel d'Amiens" termine la syndicaliste.

Carlos Ramos : un passé qui nourrit les craintes

La personnalité du nouveau directeur suscite également des craintes au sein de l'usine. Carlos Ramos, entrepreneur anglais, a déjà du décider de plusieurs plans sociaux pendant sa carrière. En 2008 d'abord, à Peterborough dans le nord de l'Angleterre, 420 salariés sont mis à la porte de leur usine de Woodston. Le groupe Indesit, auquel appartenait Carlos Ramos, y fabriquait des réfrigérateurs depuis un demi-siècle. A l'époque le directeur du site, dans la presse anglaise, parlait de décision regrettable mais nécessaire. Un an plus tard en 2009, Carlos Ramos annonce la fermeture de l'usine Indesit de Kinmel Park, près de Liverpool. 300 salariés perdent leur travail. Et là encore le directeur de l'usine explique qu'il en va de la compétitivité du groupe Indesit. Un groupe qui a délocalisé son activité en Pologne. Du côté d'Amiens, les syndicats se demandent donc si Carlos Ramos n'est pas venu en Picardie pour faire la même chose. En tout cas pour cette année, la direction de l'usine de la rue d'Abbeville a garantie du travail pour les 4 trimestres de 2017.

"Il est là pour quoi ?" Partager le son sur : Copier

Les syndicats demandent, via un courrier envoyé la semaine dernière, un rendez-vous avec Xavier Bertrand président du conseil régional des Hauts-de-France. Il pourrait rencontrer l'élu dans les prochaines semaines.