Quel avenir pour la piscine Calypso de Corbie dans l'est de la Somme ?

Quel avenir pour la piscine Calypso à Corbie, à l'est d'Amiens ? L'établissement, ouvert en 2001, est depuis ce jeudi 22 juin en liquidation judiciaire. Son gestionnaire Oiikos, en place depuis plus d'un an et demi, affiche des comptes qui ne sont pas satisfaisants sur cette piscine de Corbie. Le gestionnaire pointe un budget grevé par des travaux hors contrat, une baisse du chiffre d'affaires et des rapports tendus avec les salariés, qui ont notamment fait grève à plusieurs reprises début 2023.

Salariés et usagers inquiets de l'avenir de la piscine de Corbie

Jusqu'au 22 septembre 2023, Oiikos reste aux commandes. Les candidatures pour une éventuelle reprise de la piscine Le Calypso doivent être déposées avant le 31 juillet, devant le tribunal de commerce d'Amiens. Mais d'ici là, les 14 salariés sont inquiets pour leur avenir et doivent rendre des comptes aux usagers de la piscine, parfois énervés ou inquiets.

Car depuis le 19 juin, plus de 200 clients ont payé leur abonnement pour la saison 2023-2024 et s'inquiètent de ce que va devenir leur argent. Contacté par France Bleu Picardie, Oiikos assure que les abonnements seront remboursés en cas de fermeture de la piscine. Mais en attendant, les salariés ne savent pas quoi répondre aux usagers inquiets ou en colère... d'autant qu'eux-mêmes sont très inquiets pour leur avenir : "On ne sait pas où on va, indique à France Bleu Picardie Sandra Rousselle, déléguée du personnel et chargée d'accueil de la piscine depuis 20 ans. Nous sommes 14 : quatre femmes de ménages, trois personnels d'accueil, sept maîtres nageurs... On a tous peur pour notre emploi".

Un budget notamment grevé par des travaux hors contrat selon le gestionnaire

Parmi les 14 salariés, deux ont donné leur démission, car les relations sont houleuses avec le gestionnaire de la piscine. Le début 2023 a été marqué par des grèves, qui selon Vincent Malinge, ont fait perdre du chiffre d'affaires. Le président d'Oiikos pointe aussi des travaux qui ont grévé le budget : "Nous avons eu des travaux hors contrat à réaliser : la pataugeoire était à l'arrêt depuis longtemps, nous avons revu toute l'installation. Il y avait des problèmes sur le pentaglisse, sur la filtration - la communautés de communes a payé un partie -, détaille Vincent Malinge. Il faut ajouter des surconsommations d'énergie à cause de ces travaux ; et les coûts de l'énergie n'ont pas aidé. Mis bout à bout, ça nous a coûté 250.000 euros".

Sur la feuille de route, Oiikos va gérer la piscine jusqu'au 22 septembre. "D'ici là, il faut se remonter les manches pour un, sauver l'emploi et deux, préserver le service public de la piscine de Corbie, explique Vincent Malinge. Nous allons mettre les bouchées doubles - et on espère que le personnel s'inscrit dans cette dynamique - Nous allons tout mettre en œuvre pour donner le plus de chances possible à un repreneur qu'il soit privé ou public", conclut le président d'Oikos.

De son côté la communauté de communes Val de Somme indique attendre une réunion le 4 juillet prochain avec Oiikos pour envisager la suite.