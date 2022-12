Quel bilan pour les marchés de Noël à Toulouse ?

Dimanche 25 décembre, 15 heures, dans quelques heures le marché de Noël, place du Capitole, va définitivement fermer ses portes pour cette édition 2022 et dans les allées les visiteurs sont encore très nombreux.

Le retour des visiteurs après les gilets jaunes et le covid

Globalement dans les 93 stands installés par la mairie les commerçants sont satisfaits : "c'est une très bonne cuvée" reconnaît grand sourire un vendeur de fromages à la truffe. "Il ne nous reste presque plus de produits à vendre, c'est bon signe !"

A quelques chalets de là, même son de cloche pour Marc, producteur et artisan de cosmétiques bio. Le bilan est très positif pour lui : "nous avons vécu les gilets jaunes, le covid et voilà cette année c'est vraiment la grande année du redémarrage."

Catherine est globalement satisfaite de cette édition même si le panier moyen de ses clients a presque fondu de moitié par rapport à l'an dernier © Radio France - Alexandra Lagarde

Catherine, elle vient depuis 13 ans sur ce marché et vend sa production de canard, notamment de foie gras. Elle est globalement satisfaite de ce mois de marché même si elle a senti des clients plus frileux au moment des achats : "le panier moyen est plus petit. Le panier moyen était au tour de 60 à 80 euros les autres années, là on est plus autour de 40 euros. Mais il y avait beaucoup de monde donc globalement à la fin ça va."

Bilan plus mitigé sur le marché de créateurs des ramblas

Tous les commerçants de la place du Capitole s'accordent à dire que les gens sont venus en nombre sur le marché. A quelques rues de là, sur les allées Jean Jaurès, le bilan est plus mitigé. C'est la première année que la mairie a installé un marché sur les ramblas. Pour cette première, une vingtaine de créateurs locaux étaient installés et changeaient chaque semaine.

Meline Palama, créatrice de bougies, est restée au total une dizaine de jours. Le bilan est plutôt positif, beaucoup de monde est passé dans le marché même si elle espérait mieux : "je pense que les gens ne savaient pas en fait qu'il y avait un marché ici sur les ramblas."

François tabi, savonnier dans la région toulousaine, ne sait pas encore s'il reviendra sur le marché de Noël de Toulouse l'an prochain © Radio France - Alexandra Lagarde

D'un chalet à l'autre, tous affirment que la communication n'était pas optimale. C'est le cas par exemple de François Tabi, il est savonnier artisanal dans la région toulousaine : "la mairie n'a pas communiqué à plein, pour ce marché notamment contrairement à d'autres comme celui du Capitole. Alors que les gens les connaissent maintenant. C'est dommage."

Si François Tabi n'est pas sûr de revenir l'an prochain sur le marché de Noël de Toulouse, les autres commerçants en revanche répondront présents à l'appel.