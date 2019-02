Quel nom pour la future monnaie locale du Nord-Isère ? Début d'une consultation sur internet

Bourgoin-Jallieu, France

Après le Cairn - monnaie locale qui a vu le jour à l'automne 2017 sur Grenoble et une vingtaine de communes - le Nord-Isère est aussi en passe d'avoir sa monnaie locale. Derrière ce projet, l'association "Les tisserands du lien". Le territoire : 112 communes de Bourgoin-Jallieu à La Tour-du-Pin en passant par Les Abrets ou encore Morestel. Soit 300.000 habitants. Cette monnaie locale, complémentaire de l'euro, doit entrer en service l'an prochain.

Mais d'ici là, l'association lance une vaste consultation sur internet pour trouver un nom à cette monnaie. C'est ouvert à tous et elle se déroule en 4 étapes. Jusqu'au 22 mars, sur la page internet dédiée, faites vos propositions de noms. Du 22 au 30 mars, les membres de l'asso sélectionneront 3-4 noms parmi ceux suggérés. Les noms de monnaie déjà pris, les noms de marques ou les noms trop longs seront écartés. Du 8 au 28 avril, ceux qui le souhaitent votent à nouveau en hiérarchisant leur choix via un système de points à attribuer. C'est le 4 mai, lors d'un événement festif, que le nom retenu sera choisi.

Le choix du nom, étape-clé pour une monnaie attendue en 2020

Une fois le nom connu, ce sera plus simple pour le collectif d'avancer, de faire la promotion du projet. "On pourra alors lancer la campagne de sélection des graphismes des billets; là encore ça fera l'objet d'une consultation. On pourra mobiliser les collectivités locales et puis constituer un budget, estimé autour de 50.000 euros, pour pouvoir lancer notre projet de monnaie locale", détaille Xavier Vitry, l'un des membres des Tisserands du lien. L'association compte alors s'appuyer entre autres sur une campagne de financement participatif et espère des subventions.

Avoir le nom lui permettra aussi de "démarcher" les professionnels qui accepteront cette monnaie, aussi bien des commerçants, que des professions libérales, que des artisans. Une quinzaine est déjà d'accord. Cette monnaie locale se présentera sous forme de billets sécurisés, voir sous forme numérique. Pour le professionnel, le fonctionnement est le même qu'un paiement en ticket restaurant ou carte cadeau.

Rencontre avec quelques acteurs de ce projet de monnaie locale du Nord-Isère. Copier

L'association, qui porte ce projet, compte une vingtaine de membres. La particularité est qu'il n'y a pas de bureau avec un président, des vice-présidents, etc. Chaque proposition doit avoir le consentement de tous les membres. "Un projet est exposé. Chacun doit donner son avis et si quelqu'un dit non, pour des raisons profondes, on retravaille la question", explique Denise Planche, l'une des membres. Un moyen qui permet l'écoute, l'argumentation. Les décisions sont donc prises collectivement. Loin donc d'un système pyramidal.

"Les tisserands du lien" iront à la rencontre de lycéens mi-mars pour leur exposer son projet. Ils organiseront aussi le 29 mars une soirée débat au cinéma de Bourgoin-Jallieu autour du documentaire "Après demain".