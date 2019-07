Quel poids économique de l'Armée en l'Indre-et-Loire?

Indre-et-Loire, France

S'intéresser au poids économique actuel de l'Armée en Indre-et-Loire est pertinent à moins de deux ans du départ de l'école de chasse de la BA705, programmé à 2021. C'est à cette question qu'a voulu répondre l'Institut statistique l'INSEE dans une étude publiée en ce début juillet. En Indre-et-Loire, l'armée emploie 2.700 militaires et 760 civils. Elle est principalement localisée sur trois sites : Tours, Nouâtre, Cinq-Mars-la-Pile. C'est le deuxième employeur d'Indre-et-Loire, derrière le CHRU. Selon l'Insee, l'Armée impacte au total 11.100 personnes, mais à y regarder de plus près, le poids économique de l'Armée en Touraine est moins important qu'on pourrait l'imaginer.

Plus aucun avion militaire ne sera sur la BA705 de Tours à partir du 1er juillet 2021

Le budget de fonctionnement de l'Armée en Touraine est de 2,7 millions d'euros, mais seulement 500.000€ arrivent sur le marché local. Très peu d'entreprises tourangelles en profitent et pour cause, les contrats sont négociés en grande partie à l'échelle nationale par le ministère de la Défense. Quelques dizaines d'emplois, de gardiennage, de nettoyage, d'entretien sont générés par l'Armée. Il y a aussi des achats dans les grandes surfaces de l'agglomération ou encore des réparations de véhicules dans des garages, ce qui représentent 500.000€ à l'année en tout et pour tout.

La consommation des militaires et de leurs familles boostent l'économie lcoale

En fait, l'impact économique de l'Armée sur la Touraine est lié directement aux militaires et leurs familles : 2.700 militaires et 4.900 conjoints et enfants. De part leur vie quotidienne, ils engendrent 1.300 emplois en Indre-et-Loire (commerces, écoles, services médicaux...). "L’ensemble du commerce automobile est lui aussi fortement impacté par la présence des familles" écrit l'Insee, pour preuve le nombre de garages autour de la BA705. C'est surtout en zone rurale que les militaires et leurs familles impactent l'économie locale. Ils font vivre du monde dans trois secteurs identifiés : au nord de la Touraine, près de Saint-Mars-la-Pile et au sud de Nouâtre. Leur importance est moins marquée sur l"agglomération tourangelle dans une économie dynamique et riche.