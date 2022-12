Quel prix moyen des loyers dans le Gard ?

Payez-vous votre loyer trop cher ? Une carte interactive permet désormais de répondre à cette question. Elle a été mise en ligne ce lundi par le ministère du Logement et affiche une estimation des loyers au m² (charges comprises), dans chaque commune de France. Louer une maison coûte en moyenne 8€20 du m² par mois, en France, et c'est un peu plus pour un appartement : 9€38 du m². Loin... très loin des prix pratiqués en région parisienne. Alors, où se situe le Gard ? Cela correspond plutôt à une logique assez naturelle : vous payez plus cher près du littoral et de Nîmes, vous déboursez moins en vous approchant des Cévennes.

Sur le littoral, une maison type 100 mètres carrés vaut 1080 euros au Grau-du-Roi, moins cher qu'à Aigues Mortes(1150 euros). En Camargue le plus rentable reste Vauvert : 960 euros par mois pour une maison de taille identique.

4e arrondissement de Paris : 33 euros et 7 centimes du m² en moyenne

A Nîmes, comptez en moyenne entre 10 et 13 euros le m carré pour un appartement, 12 euros pour une maison.

C'est environ 3 euros de plus qu'à Alès, mais c'est dans la moyenne des prix qu'on retrouve de Caveirac à Vestric-et-Candiac, en passant par Générac et St-Dionisy

A Beaucaire, à peine 10 euros le m carré pour une maison, entre 9 et 12 euros pour un appartement

Sans surprise, c'est au Grau-du-Roi que les prix sont les plus élevés pour les appartements : 13 euros pour un T3, 17 pour un T1-T2 mais d'autres secteurs tournent aussi autour des 15 euros.. tout proche : à Aigues-Mortes, St-Laurent d'Aigouze, ou encore Aymargues ou Le Cailar.. et puis dans le couloir rhodanien : aux Angles, à Pujaut et Rochefort-du-Gard. Mais si le record pour les petits appartements revient encore et toujours au Grau du Roi, si ça peut vous consoler, ça reste deux fois moins cher que dans le 4e arrondissement de Paris, avec en plus avec un peu de chance : une vue mer.. et près de 15 degrés un 27 décembre. Et ça, ça n'a pas de prix !

Uzès a pour réputation d'être bourgeoise, figurez-vous qu'elle est moins cher que les communes alentours. 9 euro 90 le mètre carré. Contrairement à Blauzac et Saint Quentin la Poterie, avec 60 centimes de plus

Bessèges le moins cher

Les loyers les moins chers : dans le secteur du Viganais.. moins de 10 euros le m 2 pour un appartement à Trèves, mêmes tarifs à St-Martial ou encore au Val d'Aigoual, mais les appartements dépassent à peine les 8 euros le m carré à Remoulins, Fournès, Théziers ou encore à Montfrin.. et plus bas encore : moins de 7 euros le m carré dans les Cévennes, à l'Estréchure, Saumane, et St-André-de-Valborgne.

La palme absolue pour Bessèges : 6 euros 50 le m carré pour un T3

En Lozère, 8 euros 70 le m carré pour une maison à Mende, un peu plus de 9 euros pour un T3

Vous pouvez consulter ici le site du gouvernement.