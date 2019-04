Quel sort sera réservé aux entreprises mayennaises en cas de Brexit sans accord ?

Laval, France

Les entreprises mayennaises sont dans le flou, comme toutes les autres entreprises de l'Union Européenne, à deux jours d'un possible Brexit sans accord ce vendredi 12 avril. Ce mardi, la CCI de la Mayenne, la Chambre de Commerce et d'Industrie, a organisé une réunion d'information avec deux agents du service des douanes des Pays-de-la-Loire. Vingt-sept chefs d'entreprises mayennais avaient fait le déplacement.

Démarches administratives et droits de douanes

Il a été question des différentes démarches administratives à réaliser en cas de Brexit sans accord et avec accord. Mais ce n'est pas ce qui préoccupe le plus Grégoire Feinte, président du comité de direction de l'entreprise Lavalloise Tissus d'Avesnières, une entreprise familialecréée en 1881. Son entreprise fabrique du tissu d'ameublement, pour des rideaux ou des sièges, et il réalise 25% de son chiffre d'affaire au Royaume Uni.

"Comment l'environnement douanier, taxes, financier, va évoluer"

"C'est plus un ensemble de questions qu'une inquiétude. Savoir comment ça va se passer au niveau administratif, au niveau des documents qu'il va falloir fournir pour livrer des clients en Angleterre. Est-ce que ça va être vraiment à traiter comme un client export au sens stricte comme un client américain par exemple. La question aussi plus importante sur l'évolution des droits de douanes, pour les marchandises qui vont arriver en Angleterre, est-ce que les droits vont augmenter fortement, auquel cas ça va être pénalisant au niveau concurrentiel pour nous. On exporte aussi de façon assez importante vers les États-Unis, c'est un peu plus de 25% de notre chiffre d'affaire aussi. La maîtrise du circuit administratif, export douanes on connait, et ça ça ne nous inquiète pas, si l'Angleterre devient un pays d’export avec un Brexit dur, on saura exporter. C'est plus comment l'environnement douanier, taxes, financier, va évoluer autour de ça qui nous pose questions", explique le chef d'entreprise mayennais.

Le témoignage de Grégoire Feinte, le patron des "Tissus d'Avesnières" à Laval. Copier

Qui dit Brexit sans accord, dit mille-feuille administratif. C'est en tous cas ce qui inquiète le plus Pierre Vercruysse, responsable commercial chez Haption, l'entreprise de Soulgé-sur-Ouettefabrique des robots. "Il y a des projets en cours, donc on veut connaître quels sont les impacts que l'on peut avoir, pas en tant que vente de produits mais en tant que procédures de vente. C'est surtout ça qui est inquiétant. Tout ce qui est administratif en plus", explique l'homme d'affaire. l'entreprise réalise 5% de son chiffre d'affaire au Royaume-Uni.

"C'est surtout ça qui est inquiétant, tout ce qui est administratif en plus".

L'entreprise V and B, basé à Azé se prépare depuis plusieurs mois au Brexit, elle importe notamment du whisky écossais. "On a prévu des flux, on a fait des stocks. On va être amené à travailler main dans la main avec l'administration douanière, de porter une grande attention à la réglementation douanière à l’importation de quelque chose qui est très contrôlé comme l'alcool", explique Louis Marie Savy, le responsable douane chez V and B.

"On a prévu des flux, on a fait des stocks."

Certains chef d'entreprises mayennais craignent des embouteillages dans les ports d'exportation. "Les temps de passage risques d'être très allongés il faut mettre cette nouvelle organisation très rapidement en place, et ça ce n'est pas le plus facile", ajoute Christophe Le Guet, le directeur commercial est marketing chez Serap, une entreprise spécialisée dans les refroidisseurs de lait à Gorron.

"Les temps de passage risques d'être très allongés".

Pour éviter les bouchons, les agents des douanes recommandent aux chefs d'entreprise d'anticiper leurs déclarations de douanes, sur une nouvelle plateforme Easy Brexit, et de privilégier d'autres ports que Calais et Dunkerque.

Le reportage France Bleu Mayenne. Copier

Plus d'un tiers des entreprises de la région concernées

Dans la région Pays de la Loire, sur 6000 entreprises, 2200 travaillent avec le Royaume-Uni et sont donc concernées par le Brexit. En France 700 douaniers supplémentaires ont été recrutés en vue du Brexit. Quatre millions de camions circulent chaque année entre la France et le Royaume-Uni.

Initialement prévu le 29 mars, le Brexit a déjà été repoussé à vendredi (12 avril). La première ministre Theresa May réclame un second ajournement du Brexit, jusqu'au 30 juin.