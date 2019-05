General Electric à Belfort : quelle diversification pour les sous-traitants ? La "vallée de l'énergie" y travaille

Belfort, France

On invoque la nécessaire diversification du site industriel de Général Electric à Belfort et de ses sous traitants pour faire face à l'énorme plan social annoncé il y a deux jours. L'association "la vallée de l'énergie", mise en place il y a quelques années avec la région Bourgogne Franche-Comté, les chambres de commerces et les collectivité pour structurer la filière, y travaille depuis quelques mois déjà.

L'idée première était de répondre à la baisse d'activité, subie depuis deux ans déjà par les sous traitants du géant américain. La trentaine d'entreprises autour de Belfort qui emploient quelques 1500 personnes fait face à une baisse d'activité de l'ordre de 30 %.

Une équipe de 6 personnes mobilisée

Après un travail de cartographie pour évaluer avec précision le potentiel de cette filière, la deuxième étape est la recherche de nouveaux débouchés. Vaste affaire. Une équipe de six personnes est dédiée à cette tâche. Trois consultants recrutés par l'association "la vallée de l'énergie" et trois ingénieurs détachés par Général Electric.

Après avoir identifié ces débouchés dans les domaines de l'hydrogène, l'aéronautique, le nucléaire, il faut aller prospecter. Pour cela, l'association réclame deux millions d'€ sur les 50 millions dus par GE pour n'avoir pas crée les emplois promis en France.. Il s'agit de rémunérer des commerciaux de haut vol pour ce travail de prospection aux Etats-Unis, en Inde, en Chine.

Pour Dominique Balduini, le président de la "vallée de l'énergie", il faut aller vite vers des solutions concrètes. "Nous avons des sous traitants qui sont très bons dans leur domaine. Il faut vite leur trouver de nouveaux débouchés, sans s'égarer dans des polémiques stériles". Une urgence renforcée depuis le début de cette semaine et l'annonce de ces 1055 suppressions d'emplois.