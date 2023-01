Quelle est l'identité culinaire des Hauts-de-France?

En 2023, la gastronomie des Hauts-de-France est mise à l’honneur. Pour permettre de trouver "l'identité culinaire" des Hauts-de-France, la région lance une grande enquête auprès des habitants et leur demande quelles sont leurs recettes ou produits préférés?

Les réponses apparaîtront dans le livre sur le patrimoine culinaire des Hauts-de-France édité fin 2023.

Valoriser l'héritage culinaire des Hauts-de-France

Il est également demandé aux habitants de mentionner une recette typique des Hauts-de-France extraite d’un carnet de recettes familial, autrement dit, une recette de “grand-mère”.

Cela permettra au chef Alexandre Gauthier, parrain de la démarche Hauts-de-France Région Européenne de la gastronomie 2023, de collecter ces carnets de recettes pour un projet intitulé “La Cuisinerie”. Le but de ce projet est de préserver et valoriser l’héritage culinaire des Hauts-de-France. Il est important que chacun se mobilise pour retrouver ces carnets avant qu’ils ne disparaissent. À terme, l’ambition est d’ouvrir la collecte à d’autres régions de France, et de créer dans les Hauts-de-France un Conservatoire national des recettes populaires. L’enquête est ouverte jusqu’au mercredi 15 mars 2023.