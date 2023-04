Quelle est la rue la plus chère de Nîmes, au mètre carré et à l'achat ?

C'est un peu notre Monopoly, en vrai ! Avez-vous une idée de la rue la plus chère de votre ville ? Au mètre carré et à l'achat. Le site d'estimation " Meilleurs Agents " dévoile cette semaine la liste des rues les plus chères au mètres carré dans les 30 villes les plus peuplées dans l'hexagone. Parmi ces 30 villes : Nîmes.

Et à Nîmes, la rue la plus chère n'est pas vraiment dans le centre ville. En revanche, elle permet d'avoir une belle vue sur Nîmes.

Il s'agit à Nîmes, selon Meilleurs Agents, de.. la "Corniche de l'Ermitage", à La Cigale : 3003 euros le mètre carré.

La "Corniche de l'Ermitage" à Nîmes - Capture d'écran Google Maps

Le site s'appuie sur les prix au 1er avril 2023, et affirme prendre "la moyenne des adresses d'une rue, en ayant des données pour au moins 5 adresses et pour 30% des numéros de cette rue", selon Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents, interrogé ce vendredi dans les colonnes du Parisien .