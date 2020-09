Quelle mobilisation pour le retour des manifestations interprofessionnelles en Drôme-Ardèche ?

Ce jeudi, la CGT, Solidaires et FSU appellent à des rassemblements et des grèves partout en France pour réclamer notamment l'augmentation des salaires. Cinq manifestations sont prévues en Drôme-Ardèche.

Les quelques mois de pause suite au confinement n'ont pas apaisé les esprits. Trois syndicats ainsi que les organisations de jeunesse appellent aux rassemblements ce jeudi en France. La CGT, Solidaires et FSU prévoient cinq manifestations en Drôme-Ardèche. Contrairement au début d'année, Force Ouvrière et la CFDT ne rejoindront pas les rangs. Reste à savoir désormais si la mobilisation sera importante.

Augmentation de salaire et baisse du temps de travail

La CGT prévoit un gros stock de masques pour son rassemblement à Valence ce jeudi après-midi. Le syndicat a dû "fournir un protocole sanitaire auprès de la mairie de Valence et la préfecture de la Drôme", explique Bernard Terrasse, le secrétaire départemental. Du gel hydroalcoolique sera également distribué lors du cortège. Le contexte sanitaire jouera-t-il sur la mobilisation ? Certains représentants syndicaux le craignent.

D'autant plus que cette première grosse journée de mobilisation interprofessionnelle depuis le confinement arrive dans un contexte économique précaire. Le moment est mal choisi pour Arnaud Pichot, le secrétaire Force Ouvrière en Drôme-Ardèche : "Les salariés retournent dans leurs entreprises et s'inquiètent surtout pour leurs emplois". Le syndicat attend le Comité confédéral national des 23 et 24 septembre pour décider de la manière d'agir dans les prochaines semaines.

À Valence, dans les locaux de la CGT, les syndicats disent au contraire que c'est le bonne période pour faire pression sur le gouvernement : "Depuis toujours quand il y a une crise économique, le capital a cherché à réduire le droit des salariés. Mais il faut augmenter les salaires et baisser le temps de travail ! Pour relancer la machine, pour relancer la consommation", argumente Bernard Terrasse pointant du doigt le plan de relance présenté début septembre par le gouvernement. "C'est 90% pour les entreprises, qu'est-ce que ça va apporter aux salariés ?", rajoute le secrétaire drômois.

Et la réforme des retraites dans tout ça ?

Au début de l'année, des milliers de manifestants se rassemblaient encore en Drôme-Ardèche pour manifester contre la réforme des retraites. La crise du coronavirus a complètement balayé les revendications. Un temps seulement car les syndicats se préparent au rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) attendu à la fin du mois. Il pourrait ramener de nouvelles pistes de réflexion sur le financement et les conditions de départ à la retraite.

"On a l'impression que le gouvernement profite de cette période très difficile pour faire table rase de toute la protection sociale. La réforme des retraites est _toujours dans les tiroirs_, elle n'a pas été mise à la poubelle", prévient Bernard Terrasse. Le secrétaire de la CGT dans la Drôme souhaite ainsi que ces rassemblements soient une piqûre de rappel pour les prochaines manifestations.

C'est une raison pour laquelle Force Ouvrière ne participera pas aux manifestations ce jeudi. "On souhaite se baser sur le rapport du COR pour axer nos revendications et il est possible que l'on rejoigne les autres syndicats dans les prochaines semaines", précise Arnaud Pichot. La rentrée syndicale en Drôme-Ardèche, comme ailleurs en France, se fera donc en ordre dispersée, perturbée par les aléas sanitaires et économiques.

En Ardèche, des rassemblements sont prévus :

Devant la préfecture à Privas à 10h30

Sur la place de l'Agora à Aubenas à 12h00

Au champ de Mars à Annonay à 14h00

Dans la Drôme, l'intersyndicale appellent aux rassemblements :