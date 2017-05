Comment maintenir les commerces au cœur des villes ? La CCI s'y attelle dans le Nord-Isère

Les commerces de centre-ville ne se portent pas bien. Un problème sur lequel se penche la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Isère. Elle lance un audit auprès des commerçants, afin de cibler leurs difficultés et leurs attentes, comme ceux du Péage-de-Roussillon.

Une quarantaine de commerces du Péage-de-Roussillon ont reçu la visite d'une équipe de la CCI le 9 mai dernier, afin de dresser l’inventaire de leurs problèmes, de leurs souhaits mais aussi de leurs idées. Dans cette ville, 30% des 135 baux commerciaux sont vacants. Pour y remédier, l'Union des commerçants, artisans et professions libérales péageois souhaite innover.

Elle va créer une commission avec pour partenaires Pôle Emploi, une banque, un cabinet de comptabilité et les collectivités, pour épauler ceux qui souhaiteraient s'installer dans la ville, de façon à compléter l'offre existante. Didier Gerdil l'un des trois co-présidents de l'association, en donne quelques exemples : « un photographe, un prêt-à-porter homme, un pressing, un clés-minute-cordonnerie sont des produits complémentaires par rapport à ce qu’on a actuellement dans notre commune ».

Envisager des formations sur la vente en ligne

La CCI peut de son côté accompagner les commerçants avec des formations. Bien réussir sa vitrine, ça paraît basique mais une belle devanture attirera toujours l'attention du client. Pascale Besch, directrice générale adjointe de la CCI du Nord-Isère, évoque une problématique très contemporaine : celle du numérique. "On pourrait proposer des formations in situ sur la transition numérique, pour que la vente dans les commerces ne soit pas opposée à la vente en ligne, et voir comment nous pouvons amener des solutions pour que les commerçants qui sont déjà installés utilisent le numérique comme une nouvelle forme de vente ".

L'union commerciale péageoise mise aussi sur l’animation pour faire revenir la clientèle. Elle a en projet un événement qui pourrait rassembler les différentes communautés présentes dans la commune, turque, espagnole ou portugaise, notamment, pour qu'elles fassent découvrir leur culture et leur gastronomie. Plus classique : une carte de fidélité utilisable dans la quarantaine d’enseignes de l’association commerciale. Les commerçants réclament aussi un arrêt de bus dans le centre-ville, au plus près de la place Paul Morand.

Des loyers plus abordables pour ceux qui souhaitent créer leur activité

La concurrence des grands centres commerciaux périphériques est rude, mais certains professionnels qui s'y installent déchantent, selon Didier Gerdil : « les loyers les asphyxient peu à peu, par rapport au chiffre d’affaires qu’ils peuvent rassembler chaque mois. Du coup il y a un effet boomerang qui est visible. C’est beaucoup plus facile de partir avec un loyer modéré pour lancer son entreprise, que d’aller tout de suite sur des fourchettes hautes dans ces zones commerciales ».

Françoise Terracol fait partie de ceux qui tiennent bon en centre-ville. Pas question de céder à la tentation d'une franchise dans une galerie marchande. Elle tient en toute indépendance sa boutique de vêtements : « ce sont les mêmes enseignes, c’est l’uniformité, d’ici quelque temps on sera tous habillés pareil. Nous on essaye d’être un magasin intergénérationnel. » Et elle cite des clientes, la grand-mère, sa fille, sa petite-fille, trois générations qui viennent chez elle, dans une ambiance « hyper sympa ».