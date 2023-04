Quelles manifestations en Drôme et en Ardèche ce jeudi 6 avril ?

Au moins onze manifestations sont programmées en Drôme et en Ardèche ce jeudi - photo de la manifestation valentinoise du 30 mars

La rencontre entre Elisabeth Borne et les leaders syndicaux ce mercredi n'aura rien changé . Un nouvel appel à la mobilisation contre la réforme des retraites est lancé pour ce jeudi 6 avril dans toute la France. On compte au moins onze manifestations annoncées en Drôme et en Ardèche.

Les manifestations en Ardèche :

Privas : 10 heures devant le tribunal

Largentière : 10 heures place des Récollets

Tournon : 11 heures au square du souvenir Français

Aubenas : 14 heures au rond-point de Ponson

Le Cheylard : 14 heures devant la mairie

Davézieux : 14 heures 30 au rond-point du Grand Frais

Lamastre : 18 heures place Montgolfier

Pas de rassemblement cette fois-ci devant la gare routière à Annonay. "Une partie des manifestants souhaitaient que le parcours change" explique Raphaël Foïs, responsable de l'UL CGT d'Annonay, "comme il est difficile d'envisager un cortège dans les rues étroites du centre-ville d'Annonay, il est venu l'idée de refaire une manifestation depuis le rond-point du Grand Frais de Davézieux, comme il y a trois ans contre le système de retraite à points".

Les manifestations en Drôme :

Romans : 10 heures place Jules Nadi

Nyons : 10 heures devant la mairie

Montélimar : 14 heures au rond-point du soleil levant

Valence : 14 heures 30 au Champ de Mars devant le Pont Mistral

A Valence, le Pont Mistral sera fermé dès 13 heures 30 par précaution.