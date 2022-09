Quelles mesures d'économies d'énergie à la métropole du Grand Nancy ?

Alors que ses dépenses énergétiques vont exploser l'an prochain, la métropole du Grand Nancy a dévoilé son plan de sobriété avec au menu des baisses d'intensité d'éclairage public et une diminution du chauffage dans de nombreux bâtiments.

Trois jours après la mairie de Nancy, la Métropole du Grand Nancy a donc dévoilé son plan de sobriété énergétique alors qu'elle subit de plein fouet la hausse des prix du gaz mais surtout de l'électricité. Des prix qui augmentent respectivement de 244% et de 316% l'année prochaine. Il faut donc faire vite. Le maire et président de la Métropole Mathieu Klein parle d'un "mur".

La métropole va prendre des mesures en urgence pour limiter l'impact énorme des dépenses énergétiques en baissant la consommation de 10%. Si rien n'est fait, la facture d'électricité du Grand Nancy va passer de 7,7 millions d'euros cette année à plus de 30 millions l'an prochain, celle de gaz passerait de moins d'un million à environ trois millions. Concrètement, l'éclairage public va baisser au minimum de 50% de 22 heures à 6 heures le matin. Les communes seront libres d'aller plus loin en diminuant encore l'intensité lumineuse, voire en coupant purement et simplement la lumière. Le Grand Nancy qui veut accélérer son plan de passage aux ampoules leds. L'objectif est d'atteindre 100% de leds en 2025. La métropole s'était donnée 10 ans pour l'atteindre. Autre mesure en terme d'éclairage, l'extinction la nuit des panneaux publicitaires lumineux aux arrêts de bus.

Baisse du chauffage dans les piscines

Du coté du chauffage, dans les piscines, on va baisser le thermostat d'un degré, dans l'air comme dans l'eau. Une baisse qui ira à deux degrés dans les gymnases et les autres bâtiments métropolitains. Ces mesures permettront de faire des économies substantielles mais ne suffiront pas. Le Grand Nancy demande donc l'application du bouclier tarifaires aux collectivités, sans quoi il faudra renoncer ou décaler certains investissements.