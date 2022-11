Quelles nouveautés au marché de Noël de Nantes cette année ?

Le marché de Noël de Nantes ouvre ce jeudi. Pour cette version 2022, les organisateurs ont souhaité innover : 130 chalets sont prévus, contre 90 l'année dernière. Une augmentation permise par le retour du marché sur la place du Commerce, en plus de la place Royale. "C'est difficile de ré-inventer un marché de Noël car il faut conserver les codes traditionnels mais aussi suivre les tendances", explique Thibault Delourme, le PDG de 2A Organisation, l'entreprise qui gère le marché de Noël.

"La consommation énergétique n'est pas si élevée"

Il a aussi fallu se mettre à l'heure de la crise énergétique. "À Commerce, une boule à facette éclairera toute la place avec très peu de moyens", garantit Thibault Delourme. Les petits radiateurs sont interdits "depuis longtemps" insiste-t-il, "les commerçants peuvent porter des vêtements adaptés, on n'est pas dans l'Est de la France avec des températures négatives qui s'enchaînent plusieurs jours de suite."

Le PDG assure que son entreprise endosse la hausse du coût de l'énergie et ne la répercute pas sur les exposants. "La consommation énergétique d'un tel événement n'est pas si élevée, c'est une hausse que nous pouvons encaisser", insiste-t-il en précisant que les lumières utilisées sont des LED. "On dépense environ 200 euros pour les illuminations, ce qui consomme le plus, c'est de raccorder chaque chalet."

Entre 3 000 et 10 000 euros pour un chalet

Côté exposants, les attentes sont grandes. Louer un chalet coûte entre 3 000 et 10 000 euros, une somme qu'il va falloir rentabiliser, malgré l'inflation. "Le prix de l'huile a été multiplié par deux. Avant on achetait un bidon 60 euros, maintenant, c'est 120 euros, regrette Manon, qui gère un stand de chichis. Heureusement, on utilise de la farine comme matière première donc on arrive quand même à faire du bénéfice, malgré cette augmentation."

Le contexte ne fait pas peur à Lydie : "Je vends des bouillottes, il faut deux minutes pour qu'elles soient chaudes et elles le restent pendant une heure. Avec l'augmentation des coûts de l'énergie, ça tombe bien", assure-t-elle. D'autres misent sur l'esprit de Noël pour assurer leurs ventes : "c'est une période où les gens aiment faire des cadeaux, ils ont budgété leur fin d'année pour pouvoir offrir", insiste Bruno devant son stand de bijoux.

Le marché de Noël se tient à Nantes jusqu'au 24 décembre.