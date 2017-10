Quelles perturbations dans les écoles pendant la grève des fonctionnaires ce mardi 10 octobre à Montpellier ? 

5 millions de fonctionnaires sont appelés à la grève mardi 10 octobre. À Montpellier, les perturbations sont à prévoir dans tous les services publics, les agences de Pôle Emploi, de la Caisse d'Allocation Familiale, la Poste mais surtout dans les écoles.

5 millions de fonctionnaires sont appelés à la grève mardi 10 octobre. Ils protestent contre le gel de leur point d'indice, la suppression de 120 000 postes ou encore l'emploi de plus en plus fréquents de contrats précaires et d'intérimaires. À Montpellier, le départ du cortège est prévu à 10h30 au Peyrou.

Des perturbations sont à prévoir dans tous les services publics, les agences de Pôle Emploi, de la Caisse d'Allocation Familiale, la Poste mais surtout dans les écoles.

Un service d'accueil minimum à Grammont

Un service minimum d’accueil est mis en place au centre aéré Asterix à Grammont. Les enfants scolarisés dans les écoles dont plus de 25% des enseignants sont en grève pourront être accueillis sous réserve de l'absence pour raison de grève de leur enseignant habituel. Le service minimum d'accueil fonctionne selon les horaires suivants : de 9h à 12h et de 13h45 à 16h. Entre 12h et 13h45, aucun service de restauration n'est assuré. Un pique-nique préparé sous la responsabilité des parents est possible. Inscriptions obligatoires par les parents : le mardi 10 octobre 2017 de 8h30 à 9h sur place.

Liste des écoles fermées

Ecole élémentaire Arc

Ecole élémentaire Bazille

Ecole élémentaire Duruy

Ecole élémentaire Brel

Ecole élémentaire Jaures

Ecole maternelle Florian

Ecole maternelle Figuier

Ecole maternelle Neruda

Ecole maternelle France

Ecole élémentaire Armstrong

Ecole élémentaire Delteil

Ecole maternelle Yourcenar

Ecole maternelle Bon

Ecole maternelle Bres

Les restaurants scolaires fermés

Cevennes Croix d’Argent

Ecole maternelle Callas

maternelle Deroin

Ecole maternelle Michelet

Ecole maternelle Bon

Ecole maternelle Kipling

Ecole maternelle Pagnol

Ecole maternelle Surcouf

Ecole élémentaire Delteil

Ecole élémentaire Armtrong

Ecole élémentaire Malet

Ecole élémentaire Voltaire

Ecole élémentaire Sevigné

Ecole maternel Olympes de Gouge

Ecole élémentaire Schœlcher

Ecole maternelle Carpantier

Ecole maternelle Bres

Ecole maternelle Duruy

Ecole élémentaire Combes

Ecole maternelle Beethoven

Ecole maternelle France

Ecole maternelle Boulanger

Ecole maternelle Boucher

Ecole élémentaire Savary

Ecole élémentaire Beethoven

Ecole élémentaire Garibaldi

Mosson Hopitaux Facultés

Ecole maternelle Joyce

Ecole maternelle Woolf

Ecole maternelle Renaud

Ecole maternelle Picasso

Ecole maternelle Camoens

Ecole maternelle Teresa

Ecole maternelle Yourcenar

Ecole maternelle Chaplin

Ecole maternelle Rousseau

Ecole maternelle Copernic

Ecole élémentaire Senghor

Ecole élémentaire Boulloche

Ecole élémentaire Balard

Ecole élémentaire Freud

Ecole élémentaire Ferry

Ecole élémentaire Rabelais

Ecole élémentaire Pottier Sibelius

Ecole élémentaire Bloch

Ecole primaire Candolla

Ecole maternelle Van Gogh

Ecole maternelle Neruda

Ecole maternelle Luther King

Ecole maternelle Cervantès

Ecole maternelle Gandhi

Ecole maternelle Prévert

Ecole maternelle Aubigné

Ecole maternelle Mitterrand

Ecole élémentaire Louisville

Ecole élémentaire Heidelberg

Ecole élémentaire Kurosawa

Ecole élémentaire Calmette

Ecole élémentaire Mitterrand

Port Marianne Près d’Arènes

Ecole maternelle Bernhardt

Ecole maternelle Prokofiev

Ecole maternelle Bergman

Ecole maternelle Eluard

Ecole maternelle Chaptal

Ecole maternelle Mozart

Ecole maternelle Dr Roux

Ecole maternelle Florian

Ecole maternelle Gama

Ecole maternelle Aristote

Ecole maternelle Pasteur

Ecole élémentaire Macé

Ecole élémentaire Moulin

Ecole élémentaire Zay

Ecole élémentaire Pascal

Ecole élémentaire Morisot

Ecole élémentaire Bazille

Ecole élémentaire Simon

Ecole élémentaire Mermoz

Ecole élémentaire Pericles

Ecole primaire Dau Clapas

Ecole maternelle Frank

Ecole maternelle Figuier

Ecole maternelle De Gaulle

Ecole maternelle L. Michel

Ecole maternelle Malraux

Ecole maternelle Chengdu

Ecole maternelle Signoret

Ecole maternelle Lafontaine

Ecole maternelle Garnier

Ecole élémentaire Brel

Ecole élémentaire Malraux

Ecole élémentaire Chengdu

Ecole élémentaire Jaurès

Ecole élémentaire Arc

Ecole élémentaire Dickens

Accueils du matin fermés

Cevennes Croix d’Argent

Ecole maternelle Callas

Ecole maternelle Deroin

Ecole maternelle Kipling

Ecole maternelle Duruy

Ecole élémentaire Sun Yat Sen

Ecole maternelle Bon

Ecole maternelle Bres

Ecole maternelle Surcouf

Ecole maternelle France

Ecole élémentaire Delteil

Ecole élémentaire Garibaldi

Ecole élémentaire Armstrong

Mosson Hopitaux Facultés

Ecole maternelle Joyce

Ecole maternelle Picasso

Ecole maternelle Prevert

Ecole maternelle Camoens

Ecole maternelle Yourcenar

Ecole élémentaire Senghor

Ecole élémentaire Freud

Ecole élémentaire Condorcet

Ecole primaire Mitterrand

Ecole primaire Candolla

Ecole maternelle Van Gogh

Ecole maternelle Neruda

Ecole maternelle Cervantes

Ecole maternelle Aubigné

Ecole maternelle Teresa

Ecole élémentaire Calmette

Ecole élémentaire Heidelberg

Ecole élémentaire Sibelius

Ecole élémentaire Pottier

Port Marianne Près d’Arènes

Ecole maternelle Cocteau

Ecole maternelle Dr Roux

Ecole maternelle Aristote

Ecole maternelle Pasteur

Ecole élémentaire Bazille

Ecole élémentaire Diderot

Ecole élémentaire Hugo Bert

Ecole élémentaire Pericles

Ecole élémentaire Lamartine

Ecole primaire Dau Clapas

Ecole primaire Malraux

Ecole maternelle Figuier

Ecole maternelle Chengdu

Ecole élémentaire Chengdu

Ecole maternelle De Gaulle

Ecole élémentaire Jaurès

Ecole élémentaire Brel

Ecole élémentaire Arc

Ecole maternelle Florian

TAP et Accueils du soir fermés

Mosson Hopitaux Facultés

Ecole maternelle Joyce

Ecole maternelle Woolf

Ecole maternelle Renaud

Ecole maternelle Gandhi

Ecole maternelle Camoens

Ecole maternelle Yourcenar

Ecole maternelle Chaplin

Ecole élémentaire Freud

Ecole élémentaire Kurosawa

Ecole élémentaire Balard

Ecole élémentaire Boulloche

Ecole élémentaire Senghor

Ecole élémentaire Pottier Sibelius

Ecole primaire Mitterrand

Ecole maternelle Neruda

Ecole élémentaire Heidelberg

Ecole maternelle Cervantès

Ecole primaire Candolla

Cevennes Croix d'Argent

Ecole maternelle Carpantier

Ecole élémentaire Delteil

Ecole maternelle Bon

Ecole élémentaire Armstrong

Ecole maternelle Bres

Ecole maternelle Duruy

Ecole élémentaire Garibaldi

Ecole maternelle France

Port Marianne Près d’Arènes

Ecole maternelle Chaptal

Ecole maternelle Dr Roux

Ecole maternelle Florian

Ecole maternelle Aristote

Ecole élémentaire Bazille

Ecole élémentaire Simon

Ecole élémentaire Pericles

Ecole primaire Dau Clapas

Ecole élémentaire Mermoz

Ecole maternelle Gama

Ecole élémentaire Moulin

Ecole maternelle Bergman

Ecole primaire Chengdu

Ecole maternelle Figuier

Ecole élémentaire Brel

Ecole élémentaire Arc

Ecole élémentaire Jaurès

Crèches et haltes garderies Fermées

Secteur 1 Nord

Crèche Le petit prince de boutonnet

Halte garderie Europa Assas

Halte garderie Pitchot Nanet

Halte garderie Les chats bottés

Crèche Les 7 nains

Jardins d'enfants les Boutons d'or

Secteur 2 Sud

Crèche Thérese Sentis

Secteur 3

Halte Garderie Mowgli

Crèches et haltes garderies ouvertes ou partiellement ouverte

Secteur 1 Nord

Crèche Agropolis

Crèche La Galineta

Crèche Pinocchio

Crèche Cleonice Pouzin

Halte Garderie Les Coquelicots

Halte Garderie Lîle au trésor

Secteur 2 Sud

Crèche Sophie Lagreze

Crèche Françoise Dolto

Crèche Blanche Neige

Halte Garderie André Chamson

Halte Garderie Mary Poppin's

Halte Garderie Villeneuve d'Angoulème

Crèche Edelweiss - Fermée le matin

Crèche d'Antigone

Halte Garderie L'oustal dou caganis

Halte Garderie La Coupole - Fermée l'après midi

Halte Garderie La Maison des enfants

Secteur 3