Quelles règles pour la cueillette et la vente du muguet en Moselle ?

Confinement oblige, les vendeurs de muguet à la sauvette n'avaient pas eu le droit de s'installer sur les trottoirs et les places l'an passé pour vendre les traditionnels brins du 1er mai. Seuls les fleuristes pouvaient en vendre, et encore : sur le pas de la porte et sur commande.

Cette année, les règles annoncées lundi par le gouvernement sont un peu plus souples : les fleuristes, les jardineries et les grandes surfaces ouvertes en cette Fête du Travail en Moselle pourront le vendre comme à leur habitude.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Du muguet oui, mais près de chez vous

Les particuliers et les associations, qui profitent de ce jour pour gagner un peu d'argent pourront également installer leurs tables dans les rues, mais dans le respect des gestes barrières et en veillant à ne pas rassembler plus de 6 personnes. Attention, la règle des 10 km s'applique toujours ce week-end : pas question d'aller cueillir, vendre ou acheter vos clochettes au delà de cette limite et en dehors du créneau 6h-19h.

Fleuristes et particuliers en tête

Selon une étude Kantar, publiée en 2019, les fleuristes arrivent en tête pour la vente du muguet (31 %), devant la grande distribution (25 %). Viennent ensuite les marchés (11 %), les jardineries (9%) et la vente direct en exploitation (4%). 20 % des achats ont eu lieu dans d’autres lieux, notamment dans la rue auprès des particuliers.