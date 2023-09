Quelles solutions pour les sans-abris dans le Sud Manche

Alors que l'hiver approche, il est urgent pour le "collectif solidarité hébergement 115", qui oeuvre dans l'Avranchinais, de trouver des solutions à l'absence d'hébergement d'urgence pour les hommes seuls sans abris. Après la fermeture du site d'accueil de Pontorson il y a quelques années, c'est le refuge Abbé Pierre et ses 4 places, qui a fermé ses portes en mars 2022. En cause, une gestion trop couteuse de la structure liée à une participation de l'Etat insuffisante (18 euros par jour et par personne accueillie). L'association n'avait plus les moyens de rémunérer le personnel qui gère et accompagne les personnes hébergées.

ⓘ Publicité

Dans l'urgence, une solution transitoire a été trouvée en ayant recours à des chambres d'hôtel, mais les gérants de la structure ont mis un terme à l'initiative en janvier dernier, devant les difficultés à gérer ce type de "clientèle". Depuis, il n'y a plus de solutions malgré quelques places disponibles à Granville, mais pas réservées aux hommes seuls.

Pour le collectif solidarité hébergement 115, il est nécessaire de trouver des solutions. Ses membres organisaient ce mardi 12 septembre une réunion publique pour réfléchir aux possibles mesures à prendre. De son côté, la préfecture de la Manche souligne que pour cet hiver, faute de locaux et d'associations porteuses d'une projet sur cette zone, c'est la solution de l'hébergement hôtelier à Granville qui est privilégiée. Par ailleurs, en 2025, une maison relais portée par Habitat et Humanisme ouvrira à Avranches et constituera une réponse de fond au problème rencontrée.