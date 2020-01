Quelles sont les ambitions du nouveau patron de Remade dans la Manche ?

Poilley, France

Alors que 202 salariés de Remade, l'entreprise de reconditionnement de smartphones de Poilley dans le Sud Manche, seront licenciés, le nouveau patron présente son projet de reprise à la presse ce mercredi 22 janvier 2020

Suresh Radhakrishnan 54 ans a travaillé pendant 20 ans dans les télécommunications en Russie et en Grande Bretagne © Radio France - Jacqueline FARDEL

Suresh Radhakrishnan, 54 ans, de nationalité britannique, a 20 ans d'expérience dans les télécommunications. Avec les 118 salariés restants, il veut créer un centre d'excellence et mise sur la qualité.

Recherche et Développement et formation

Le nouveau PDG va développer la R&D, recherche et développement, et la formation du personnel pour améliorer la qualité. "On veut construire une entreprise forte. La première marche est de gagner en qualité, d'aller vers le haut de gamme, pour regagner la confiance des consommateurs, des partenaires. Avec ça, on verra le volume de la production augmenter. La qualité c'est vraiment le premier pas . Habituellement, sur ce marché les gens vont vers les composants les moins chers pour avoir les prix les plus bas. On veut relever ce niveau. "

En misant sur des produits d'un excellent rapport qualité/prix, l'entreprise aspire à se rapprocher d'Apple.

Ancrer l'entreprise dans la Manche

Suresh Radhakrishnan a redit son engagement de rester en France, et particulièrement sur le site de Poilley, où les conditions sont réunies dit-il pour créer un vrai centre d'excellence, en maintenant un haut niveau de qualité.

C'est important de garder une usine en France qui va alimenter tout le marché européen. Il y a sans doute des endroits pour produire moins cher, mais si on vise le marché européen, les standards haut de gamme, la France et la Normandie ont les meilleurs atouts. Suresh Radhakrishnan

La production devrait reprendre dans le mois qui vient sur le site de Poilley.

118 salariés continuent de travailler sur le site de Remade à Poilley © Radio France - Jacqueline Fardel

Le personnel licencié a rendez vous avec son avocat jeudi 30 janvier pour envisager des actions en justice. Une plainte pourrait être déposée contre les actionnaires.