Quelles sont les "étoiles" Catalanes du sport et de l’économie ?

Récompenser celles et ceux qui donnent de leur temps, de leur talents et de leur vie pour faire avancer les Pyrénées-Orientales, c'est l'objectif de cette soirée jeudi 21 septembre 2023 dès 18h au Palais des Congrès de Perpignan.

D'un côté il y a la vie en entreprise, chez nous, les PME, Petites et Moyennes structures sont très dynamiques et en Pays Catalan ont sait innover et donner un nouvel élan à notre vie économique.

De l'autre, le sport, ici c'est le rugby mais pas uniquement. Tous les sports partagent des valeurs communes, de respect, d'épanouissement, de gout de l'effort, de challenge et de travail du mental. Des qualités si précieuses quand on se lance ou que l'on participe à un projet professionnel.

En bilan, si on mélange toutes ces qualités on se rend compte que la vie économique est très proche du sport et inversement.

D'où cette idée de mettre en avant celles et ceux qui contribuent à cette réussite commune dans les Pyrénées-Orientales.

Il y a des personnalités qui vont apporter leur exemple et leur motivation pour que ces étoiles brillent longtemps dans le ciel de la réussite !