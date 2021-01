Quelques dizaines de salariés EDF rassemblés à la centrale hydraulique d'Ottmarsheim contre le plan Hercule

Dans le cadre d'une journée nationale d'action contre le plan Hercule de réorganisation à EDF, plusieurs dizaines d'agents venus d'Alsace et de France Comté s'installent sur le site de la centrale hydraulique d'Ottmarsheim.

Ils mènent des actions notamment sur les barrages et les écluses en Alsace depuis plus d'un an : en ce 28 janvier, journée d'action nationale contre le plan Hercule, les agents EDF sont appelés à se rassembler à la centrale hydraulique d'Ottmarsheim.

Ils sont plusieurs dizaines à être venus de toute l'Alsace, mais aussi de Franche Comté pour dénoncer le projet Hercule, projet de réorganisation qui pourrait scinder EDF en trois entités.

Vers un blocage de l'écluse ?

A 7 heures, les Alsaciens présents sur le site ont bloqué ses accès terrestre. Après une assemblée générale avec les agents de Franche Comté, ils pourraient décider d'interrompre ponctuellement la production, ou de bloquer l'écluse. Des actions similaires ont déjà été menées à plusieurs reprises ces derniers mois.